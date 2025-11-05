BiržaDEX+
Reāllaika SuperReturn sSuperUSD cena šodien ir 1.038 USD. Seko līdzi reāllaika SSUPERUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SSUPERUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika SuperReturn sSuperUSD cena šodien ir 1.038 USD. Seko līdzi reāllaika SSUPERUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SSUPERUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SSUPERUSD

SSUPERUSD Cenas informācija

Kas ir SSUPERUSD

SSUPERUSD Oficiālā tīmekļa vietne

SSUPERUSD Tokenomika

SSUPERUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SuperReturn sSuperUSD logotips

SuperReturn sSuperUSD Cena (SSUPERUSD)

Nav sarakstā

1 SSUPERUSD uz USD reāllaika cena:

$1.038
$1.038$1.038
-0.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:46 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
24h zemākā
$ 1.047
$ 1.047$ 1.047
24h augstākā

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.938938
$ 0.938938$ 0.938938

--

-0.53%

-0.39%

-0.39%

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) reāllaika cena ir $1.038. Pēdējo 24 stundu laikā SSUPERUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 1.031 līdz augstākajai $ 1.047, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SSUPERUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.11, savukārt zemākā - $ 0.938938.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SSUPERUSD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.53% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.39% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) tirgus informācija

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

--
----

$ 3.39M
$ 3.39M$ 3.39M

3.26M
3.26M 3.26M

3,263,517.217748
3,263,517.217748 3,263,517.217748

Pašreizējais SuperReturn sSuperUSD tirgus maksimums ir $ 3.39M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SSUPERUSD apjoms apgrozībā ir 3.26M ar kopējo apjomu 3263517.217748. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.39M.

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SuperReturn sSuperUSD uz USD bija $ -0.005600859262022.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SuperReturn sSuperUSD uz USD bija $ -0.0039511470.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SuperReturn sSuperUSD uz USD bija $ +0.0122459088.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SuperReturn sSuperUSD uz USD bija $ +0.0229005030910887.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.005600859262022-0.53%
30 dienas$ -0.0039511470-0.38%
60 dienas$ +0.0122459088+1.18%
90 dienas$ +0.0229005030910887+2.26%

Kas ir SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)?

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) resurss

Oficiālā interneta vietne

SuperReturn sSuperUSD cenas prognoze (USD)

Kāda būs SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SuperReturn sSuperUSD prognozes.

Apskati SuperReturn sSuperUSD cenas prognozi!

SSUPERUSD uz vietējām valūtām

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) tokenomika

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SSUPERUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Kāda ir SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) vērtība šodien?
Reāllaika SSUPERUSD cena USD ir 1.038 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SSUPERUSD uz USD cena?
Pašreizējā SSUPERUSD uz USD cena ir $ 1.038. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SuperReturn sSuperUSD tirgus maksimums?
SSUPERUSD tirgus maksimums ir $ 3.39M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SSUPERUSD apjoms apgrozībā?
SSUPERUSD apjoms apgrozībā ir 3.26M USD.
Kāda bija SSUPERUSD vēsturiski augstākā cena?
SSUPERUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.11 USD apmērā.
Kāda bija SSUPERUSD vēsturiski zemākā cena?
SSUPERUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.938938 USD.
Kāds ir SSUPERUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SSUPERUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SSUPERUSD šogad kāps augstāk?
SSUPERUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SSUPERUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:46 (UTC+8)

SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

