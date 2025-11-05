BiržaDEX+
Reāllaika SUPERIOR cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SUPERIOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUPERIOR cenas tendenci MEXC.Reāllaika SUPERIOR cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SUPERIOR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUPERIOR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUPERIOR

SUPERIOR Cenas informācija

Kas ir SUPERIOR

SUPERIOR Oficiālā tīmekļa vietne

SUPERIOR Tokenomika

SUPERIOR Cenas prognoze

SUPERIOR Cena (SUPERIOR)

Nav sarakstā

1 SUPERIOR uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
SUPERIOR (SUPERIOR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:37 (UTC+8)

SUPERIOR (SUPERIOR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-10.56%

-32.36%

-32.36%

SUPERIOR (SUPERIOR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SUPERIOR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUPERIOR visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUPERIOR ir mainījies par -0.98% pēdējā stundā, par -10.56% pēdējo 24 stundu laikā un par -32.36% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SUPERIOR (SUPERIOR) tirgus informācija

$ 271.72K
$ 271.72K$ 271.72K

--
----

$ 301.32K
$ 301.32K$ 301.32K

9.02B
9.02B 9.02B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais SUPERIOR tirgus maksimums ir $ 271.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUPERIOR apjoms apgrozībā ir 9.02B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 301.32K.

SUPERIOR (SUPERIOR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SUPERIOR uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SUPERIOR uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SUPERIOR uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SUPERIOR uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.56%
30 dienas$ 0-61.06%
60 dienas$ 0-72.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir SUPERIOR (SUPERIOR)?

$SUPERIOR is a Cardano-based meme token representing the next wave of utility and community in the ecosystem. While still under the radar, it’s designed to dominate narratives around DePIN, community-driven growth, and viral content on X.

Here’s the breakdown:

Built on Cardano: It uses ADA’s native token standard, requiring no smart contracts for basic transfers. That means it’s secure, cheap, and fast.

Viral content engine: $SUPERIOR fuels an aggressive content strategy—memes, insights, analysis—laser-focused on growing the Cardano narrative.

Community identity: It’s more than just a token. It’s a banner. A symbol for those who believe Cardano should lead the crypto conversation and that content is king.

Tied to DePIN and engagement: It’s aligned with emerging trends like DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks), the rise of Midnight, and real-world Cardano adoption.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SUPERIOR (SUPERIOR) resurss

Oficiālā interneta vietne

SUPERIOR cenas prognoze (USD)

Kāda būs SUPERIOR (SUPERIOR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SUPERIOR (SUPERIOR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SUPERIOR prognozes.

Apskati SUPERIOR cenas prognozi!

SUPERIOR uz vietējām valūtām

SUPERIOR (SUPERIOR) tokenomika

SUPERIOR (SUPERIOR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUPERIOR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SUPERIOR (SUPERIOR)

Kāda ir SUPERIOR (SUPERIOR) vērtība šodien?
Reāllaika SUPERIOR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUPERIOR uz USD cena?
Pašreizējā SUPERIOR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SUPERIOR tirgus maksimums?
SUPERIOR tirgus maksimums ir $ 271.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUPERIOR apjoms apgrozībā?
SUPERIOR apjoms apgrozībā ir 9.02B USD.
Kāda bija SUPERIOR vēsturiski augstākā cena?
SUPERIOR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SUPERIOR vēsturiski zemākā cena?
SUPERIOR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SUPERIOR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUPERIOR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUPERIOR šogad kāps augstāk?
SUPERIOR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUPERIOR cenas prognozi dziļākai analīzei.
SUPERIOR (SUPERIOR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

