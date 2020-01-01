Super Cycle (CYCLE) tokenomika

Super Cycle (CYCLE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Super Cycle (CYCLE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Super Cycle (CYCLE) informācija

STOP TRADING AND BELIEVE IN SOMETHING

Hype, belief, community-driven, and unironically emotional with that powerful "we're part of history"

Believe. Meme. Moon.

We're not just here to speculate. We're here to witness history.

This is the Super Cycle you tell your grandkids about. The one where broke boys became legends. Where culture wasn't just consumed — it was minted.

You gotta believe in something — and we believe in the next big wave. The one powered by memes, magic internet money, and millions of unserious people doing serious numbers.

This is the year. The cycle. The movement.

Stand tall. Hold tight. Post memes. Get rich. Together — we don't just go up…

We moon.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://supercyclesol.fun/

Super Cycle (CYCLE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Super Cycle (CYCLE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.47K
$ 11.47K$ 11.47K
Kopējais apjoms:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.47K
$ 11.47K$ 11.47K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0$ 0

Super Cycle (CYCLE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Super Cycle (CYCLE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CYCLE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CYCLE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CYCLE tokenomiku, uzzini CYCLE tokena reāllaika cenu!

CYCLE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CYCLE? Mūsu CYCLE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

