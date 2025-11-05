BiržaDEX+
Reāllaika sun wukong cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika WUKONG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati WUKONG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par WUKONG

WUKONG Cenas informācija

Kas ir WUKONG

WUKONG Tokenomika

WUKONG Cenas prognoze

sun wukong logotips

sun wukong Cena (WUKONG)

Nav sarakstā

1 WUKONG uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
sun wukong (WUKONG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:30:23 (UTC+8)

sun wukong (WUKONG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101444
$ 0.00101444$ 0.00101444

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

-5.19%

-21.26%

-21.26%

sun wukong (WUKONG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā WUKONG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. WUKONG visu laiku augstākā cena ir $ 0.00101444, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā WUKONG ir mainījies par +0.19% pēdējā stundā, par -5.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -21.26% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

sun wukong (WUKONG) tirgus informācija

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

--
----

$ 6.72K
$ 6.72K$ 6.72K

999.71M
999.71M 999.71M

999,707,294.770161
999,707,294.770161 999,707,294.770161

Pašreizējais sun wukong tirgus maksimums ir $ 6.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. WUKONG apjoms apgrozībā ir 999.71M ar kopējo apjomu 999707294.770161. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 6.72K.

sun wukong (WUKONG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas sun wukong uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas sun wukong uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas sun wukong uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas sun wukong uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.19%
30 dienas$ 0-46.39%
60 dienas$ 0-47.81%
90 dienas$ 0--

Kas ir sun wukong (WUKONG)?

孙悟空在链上。Not a legend. A signal.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

sun wukong cenas prognoze (USD)

Kāda būs sun wukong (WUKONG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu sun wukong (WUKONG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa sun wukong prognozes.

Apskati sun wukong cenas prognozi!

WUKONG uz vietējām valūtām

sun wukong (WUKONG) tokenomika

sun wukong (WUKONG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par WUKONG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par sun wukong (WUKONG)

Kāda ir sun wukong (WUKONG) vērtība šodien?
Reāllaika WUKONG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā WUKONG uz USD cena?
Pašreizējā WUKONG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir sun wukong tirgus maksimums?
WUKONG tirgus maksimums ir $ 6.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir WUKONG apjoms apgrozībā?
WUKONG apjoms apgrozībā ir 999.71M USD.
Kāda bija WUKONG vēsturiski augstākā cena?
WUKONG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00101444 USD apmērā.
Kāda bija WUKONG vēsturiski zemākā cena?
WUKONG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir WUKONG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu WUKONG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai WUKONG šogad kāps augstāk?
WUKONG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati WUKONG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:30:23 (UTC+8)

sun wukong (WUKONG) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

