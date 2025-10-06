Reāllaika Summer Point Token cena šodien ir 0.0111583 USD. Seko līdzi reāllaika SUMX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUMX cenas tendenci MEXC.Reāllaika Summer Point Token cena šodien ir 0.0111583 USD. Seko līdzi reāllaika SUMX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUMX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUMX

SUMX Cenas informācija

SUMX Oficiālā tīmekļa vietne

SUMX Tokenomika

SUMX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Summer Point Token logotips

Summer Point Token Cena (SUMX)

Nav sarakstā

1 SUMX uz USD reāllaika cena:

$0.01116703
$0.01116703$0.01116703
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Summer Point Token (SUMX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:30:03 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.01096601
$ 0.01096601$ 0.01096601
24h zemākā
$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547
24h augstākā

$ 0.01096601
$ 0.01096601$ 0.01096601

$ 0.01131547
$ 0.01131547$ 0.01131547

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01050959
$ 0.01050959$ 0.01050959

-0.09%

-0.09%

-0.04%

-0.04%

Summer Point Token (SUMX) reāllaika cena ir $0.0111583. Pēdējo 24 stundu laikā SUMX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.01096601 līdz augstākajai $ 0.01131547, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUMX visu laiku augstākā cena ir $ 0.01769242, savukārt zemākā - $ 0.01050959.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUMX ir mainījies par -0.09% pēdējā stundā, par -0.09% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Summer Point Token (SUMX) tirgus informācija

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

--
----

$ 10.04M
$ 10.04M$ 10.04M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Pašreizējais Summer Point Token tirgus maksimums ir $ 10.04M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUMX apjoms apgrozībā ir 900.00M ar kopējo apjomu 900000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.04M.

Summer Point Token (SUMX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Summer Point Token uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Summer Point Token uz USD bija $ -0.0003833043.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Summer Point Token uz USD bija $ -0.0004922829.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Summer Point Token uz USD bija $ -0.00324884373388977.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.09%
30 dienas$ -0.0003833043-3.43%
60 dienas$ -0.0004922829-4.41%
90 dienas$ -0.00324884373388977-22.55%

Kas ir Summer Point Token (SUMX)?

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Summer Point Token (SUMX) resurss

Oficiālā interneta vietne

Summer Point Token cenas prognoze (USD)

Kāda būs Summer Point Token (SUMX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Summer Point Token (SUMX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Summer Point Token prognozes.

Apskati Summer Point Token cenas prognozi!

SUMX uz vietējām valūtām

Summer Point Token (SUMX) tokenomika

Summer Point Token (SUMX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUMX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Summer Point Token (SUMX)

Kāda ir Summer Point Token (SUMX) vērtība šodien?
Reāllaika SUMX cena USD ir 0.0111583 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUMX uz USD cena?
Pašreizējā SUMX uz USD cena ir $ 0.0111583. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Summer Point Token tirgus maksimums?
SUMX tirgus maksimums ir $ 10.04M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUMX apjoms apgrozībā?
SUMX apjoms apgrozībā ir 900.00M USD.
Kāda bija SUMX vēsturiski augstākā cena?
SUMX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.01769242 USD apmērā.
Kāda bija SUMX vēsturiski zemākā cena?
SUMX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.01050959 USD.
Kāds ir SUMX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUMX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUMX šogad kāps augstāk?
SUMX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUMX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:30:03 (UTC+8)

Summer Point Token (SUMX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.