Reāllaika Sultanoshi cena šodien ir 0.03202466 USD. Seko līdzi reāllaika STOSHI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STOSHI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STOSHI

STOSHI Cenas informācija

Kas ir STOSHI

STOSHI Oficiālā tīmekļa vietne

STOSHI Tokenomika

STOSHI Cenas prognoze

Sultanoshi logotips

Sultanoshi Cena (STOSHI)

Nav sarakstā

1 STOSHI uz USD reāllaika cena:

$0.03203397
$0.03203397
-11.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Sultanoshi (STOSHI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:23 (UTC+8)

Sultanoshi (STOSHI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.03129159
$ 0.03129159
24h zemākā
$ 0.03650915
$ 0.03650915
24h augstākā

$ 0.03129159
$ 0.03129159

$ 0.03650915
$ 0.03650915

$ 0.246005
$ 0.246005

$ 0.03129159
$ 0.03129159

-3.06%

-11.65%

-23.20%

-23.20%

Sultanoshi (STOSHI) reāllaika cena ir $0.03202466. Pēdējo 24 stundu laikā STOSHI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.03129159 līdz augstākajai $ 0.03650915, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STOSHI visu laiku augstākā cena ir $ 0.246005, savukārt zemākā - $ 0.03129159.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STOSHI ir mainījies par -3.06% pēdējā stundā, par -11.65% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.20% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sultanoshi (STOSHI) tirgus informācija

$ 237.97K
$ 237.97K

--
--

$ 237.97K
$ 237.97K

7.45M
7.45M

7,448,762.695845
7,448,762.695845

Pašreizējais Sultanoshi tirgus maksimums ir $ 237.97K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STOSHI apjoms apgrozībā ir 7.45M ar kopējo apjomu 7448762.695845. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 237.97K.

Sultanoshi (STOSHI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sultanoshi uz USD bija $ -0.00422609400671458.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sultanoshi uz USD bija $ -0.0192212201.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sultanoshi uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sultanoshi uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00422609400671458-11.65%
30 dienas$ -0.0192212201-60.02%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Sultanoshi (STOSHI)?

A token of the people, for the people - Sultanoshi

Sultanoshi - $Stoshi is a community-driven token inspired by ancient legends, reborn on the Solana blockchain.

A symbol of freedom, unity, and decentralized power, Sultanoshi represents more than just a meme—it’s a movement. Built for holders, creators, and dreamers, Stoshi thrives on community culture, storytelling, and collective growth.

As the legend unfolds, Sultanoshi aims to become a global symbol of empowerment, rewarding those who believe, build, and journey with the project through the vast desert of crypto innovation.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Sultanoshi (STOSHI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Sultanoshi cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sultanoshi (STOSHI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sultanoshi (STOSHI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sultanoshi prognozes.

Apskati Sultanoshi cenas prognozi!

STOSHI uz vietējām valūtām

Sultanoshi (STOSHI) tokenomika

Sultanoshi (STOSHI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STOSHI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sultanoshi (STOSHI)

Kāda ir Sultanoshi (STOSHI) vērtība šodien?
Reāllaika STOSHI cena USD ir 0.03202466 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STOSHI uz USD cena?
Pašreizējā STOSHI uz USD cena ir $ 0.03202466. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sultanoshi tirgus maksimums?
STOSHI tirgus maksimums ir $ 237.97K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STOSHI apjoms apgrozībā?
STOSHI apjoms apgrozībā ir 7.45M USD.
Kāda bija STOSHI vēsturiski augstākā cena?
STOSHI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.246005 USD apmērā.
Kāda bija STOSHI vēsturiski zemākā cena?
STOSHI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.03129159 USD.
Kāds ir STOSHI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STOSHI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STOSHI šogad kāps augstāk?
STOSHI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STOSHI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:23 (UTC+8)

Sultanoshi (STOSHI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$100,481.85

$3,230.58

$152.92

$1.0001

$2.1696

$100,481.85

$3,230.58

$152.92

$2.1696

$0.16070

