Suiswap (SSWP) reāllaika cena ir $0.0000067. Pēdējo 24 stundu laikā SSWP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000492 līdz augstākajai $ 0.00000761, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SSWP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00458571, savukārt zemākā - $ 0.00000178.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SSWP ir mainījies par -1.73% pēdējā stundā, par +35.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Suiswap tirgus maksimums ir $ 66.99K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SSWP apjoms apgrozībā ir 10.00B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 66.99K.
Šodien cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ -0.0000032726.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ -0.0000036203.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ -0.000007343062114922395.
Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.
The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:
Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.
Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.
Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.
Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.
Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.
