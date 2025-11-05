BiržaDEX+
Reāllaika Suiswap cena šodien ir 0.0000067 USD. Seko līdzi reāllaika SSWP uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SSWP cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SSWP

SSWP Cenas informācija

Kas ir SSWP

SSWP Oficiālā tīmekļa vietne

SSWP Tokenomika

SSWP Cenas prognoze

Suiswap logotips

Suiswap Cena (SSWP)

1 SSWP uz USD reāllaika cena:

+35.50%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Suiswap (SSWP) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:06 (UTC+8)

Suiswap (SSWP) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00000492
24h zemākā
$ 0.00000761
24h augstākā

$ 0.00000492
$ 0.00000761
$ 0.00458571
$ 0.00000178
-1.73%

+35.57%

-3.91%

-3.91%

Suiswap (SSWP) reāllaika cena ir $0.0000067. Pēdējo 24 stundu laikā SSWP tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000492 līdz augstākajai $ 0.00000761, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SSWP visu laiku augstākā cena ir $ 0.00458571, savukārt zemākā - $ 0.00000178.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SSWP ir mainījies par -1.73% pēdējā stundā, par +35.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Suiswap (SSWP) tirgus informācija

$ 66.99K
--
$ 66.99K
10.00B
10,000,000,000.0
Pašreizējais Suiswap tirgus maksimums ir $ 66.99K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SSWP apjoms apgrozībā ir 10.00B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 66.99K.

Suiswap (SSWP) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ -0.0000032726.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ -0.0000036203.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Suiswap uz USD bija $ -0.000007343062114922395.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+35.57%
30 dienas$ -0.0000032726-48.84%
60 dienas$ -0.0000036203-54.03%
90 dienas$ -0.000007343062114922395-52.28%

Kas ir Suiswap (SSWP)?

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Suiswap (SSWP) resurss

Oficiālā interneta vietne

Suiswap cenas prognoze (USD)

Kāda būs Suiswap (SSWP) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Suiswap (SSWP) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Suiswap prognozes.

Apskati Suiswap cenas prognozi!

SSWP uz vietējām valūtām

Suiswap (SSWP) tokenomika

Suiswap (SSWP) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SSWP tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Suiswap (SSWP)

Kāda ir Suiswap (SSWP) vērtība šodien?
Reāllaika SSWP cena USD ir 0.0000067 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SSWP uz USD cena?
Pašreizējā SSWP uz USD cena ir $ 0.0000067. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Suiswap tirgus maksimums?
SSWP tirgus maksimums ir $ 66.99K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SSWP apjoms apgrozībā?
SSWP apjoms apgrozībā ir 10.00B USD.
Kāda bija SSWP vēsturiski augstākā cena?
SSWP sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00458571 USD apmērā.
Kāda bija SSWP vēsturiski zemākā cena?
SSWP sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000178 USD.
Kāds ir SSWP tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SSWP tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SSWP šogad kāps augstāk?
SSWP cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SSWP cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:02:06 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

