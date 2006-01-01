Sui Universe (SU) tokenomika

Sui Universe (SU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sui Universe (SU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sui Universe (SU) informācija

Sui Universe is an innovative Web3 project designed to revolutionize the way communities interact and create within the blockchain ecosystem. Built on the Sui blockchain, the project merges cutting-edge technology, artistic expression, and community-driven initiatives to foster a vibrant, decentralized digital space.

Core Vision

Our mission is to build a thriving ecosystem where creativity meets technology, empowering individuals to express themselves, trade assets, and shape the future of decentralized communities. Sui Universe is designed to inspire innovation while nurturing a connected and inclusive environment.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://suiuniverse.com

Sui Universe (SU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sui Universe (SU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 8.33K
$ 8.33K
Kopējais apjoms:
$ 10.00B
$ 10.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 9.71B
$ 9.71B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 8.59K
$ 8.59K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Sui Universe (SU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sui Universe (SU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SU tokenomiku, uzzini SU tokena reāllaika cenu!

SU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SU? Mūsu SU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.