Reāllaika SUI Desci Agents cena šodien ir 0.00005798 USD. Seko līdzi reāllaika DESCI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DESCI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DESCI

DESCI Cenas informācija

Kas ir DESCI

DESCI Oficiālā tīmekļa vietne

DESCI Tokenomika

DESCI Cenas prognoze

SUI Desci Agents logotips

SUI Desci Agents Cena (DESCI)

Nav sarakstā

1 DESCI uz USD reāllaika cena:

--
----
-3.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
SUI Desci Agents (DESCI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:01:59 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596
24h zemākā
$ 0.00006501
$ 0.00006501$ 0.00006501
24h augstākā

$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596

$ 0.00006501
$ 0.00006501$ 0.00006501

$ 0.02488851
$ 0.02488851$ 0.02488851

$ 0.00005596
$ 0.00005596$ 0.00005596

-9.41%

-1.77%

-38.97%

-38.97%

SUI Desci Agents (DESCI) reāllaika cena ir $0.00005798. Pēdējo 24 stundu laikā DESCI tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00005596 līdz augstākajai $ 0.00006501, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DESCI visu laiku augstākā cena ir $ 0.02488851, savukārt zemākā - $ 0.00005596.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DESCI ir mainījies par -9.41% pēdējā stundā, par -1.77% pēdējo 24 stundu laikā un par -38.97% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SUI Desci Agents (DESCI) tirgus informācija

$ 39.28K
$ 39.28K$ 39.28K

--
----

$ 62.97K
$ 62.97K$ 62.97K

623.85M
623.85M 623.85M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais SUI Desci Agents tirgus maksimums ir $ 39.28K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. DESCI apjoms apgrozībā ir 623.85M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 62.97K.

SUI Desci Agents (DESCI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SUI Desci Agents uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SUI Desci Agents uz USD bija $ -0.0000226175.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SUI Desci Agents uz USD bija $ -0.0000274832.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SUI Desci Agents uz USD bija $ -0.00002645343930943121.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.77%
30 dienas$ -0.0000226175-39.00%
60 dienas$ -0.0000274832-47.40%
90 dienas$ -0.00002645343930943121-31.33%

Kas ir SUI Desci Agents (DESCI)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SUI Desci Agents (DESCI) resurss

Oficiālā interneta vietne

SUI Desci Agents cenas prognoze (USD)

Kāda būs SUI Desci Agents (DESCI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SUI Desci Agents (DESCI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SUI Desci Agents prognozes.

Apskati SUI Desci Agents cenas prognozi!

DESCI uz vietējām valūtām

SUI Desci Agents (DESCI) tokenomika

SUI Desci Agents (DESCI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DESCI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SUI Desci Agents (DESCI)

Kāda ir SUI Desci Agents (DESCI) vērtība šodien?
Reāllaika DESCI cena USD ir 0.00005798 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DESCI uz USD cena?
Pašreizējā DESCI uz USD cena ir $ 0.00005798. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SUI Desci Agents tirgus maksimums?
DESCI tirgus maksimums ir $ 39.28K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DESCI apjoms apgrozībā?
DESCI apjoms apgrozībā ir 623.85M USD.
Kāda bija DESCI vēsturiski augstākā cena?
DESCI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02488851 USD apmērā.
Kāda bija DESCI vēsturiski zemākā cena?
DESCI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00005596 USD.
Kāds ir DESCI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DESCI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai DESCI šogad kāps augstāk?
DESCI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DESCI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:01:59 (UTC+8)

SUI Desci Agents (DESCI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

