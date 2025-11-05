BiržaDEX+
Sui DePIN logotips

Sui DePIN Cena (SUIDEPIN)

Nav sarakstā

1 SUIDEPIN uz USD reāllaika cena:

+1.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
Sui DePIN (SUIDEPIN) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:01:52 (UTC+8)

Sui DePIN (SUIDEPIN) Cenas informācija (USD)

Sui DePIN (SUIDEPIN) reāllaika cena ir $0.00005056. Pēdējo 24 stundu laikā SUIDEPIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00004946 līdz augstākajai $ 0.00028291, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUIDEPIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.02374623, savukārt zemākā - $ 0.00004336.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUIDEPIN ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par +1.02% pēdējo 24 stundu laikā un par +9.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Sui DePIN (SUIDEPIN) tirgus informācija

Pašreizējais Sui DePIN tirgus maksimums ir $ 50.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUIDEPIN apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 50.56K.

Sui DePIN (SUIDEPIN) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ -0.0000439264.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ +0.0000049177.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ -0.0000955444076273928.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+1.02%
30 dienas$ -0.0000439264-86.87%
60 dienas$ +0.0000049177+9.73%
90 dienas$ -0.0000955444076273928-65.39%

Kas ir Sui DePIN (SUIDEPIN)?

SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.

At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.

Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū.

Sui DePIN (SUIDEPIN) resurss

Oficiālā interneta vietne

Sui DePIN cenas prognoze (USD)

Kāda būs Sui DePIN (SUIDEPIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sui DePIN (SUIDEPIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sui DePIN prognozes.

Apskati Sui DePIN cenas prognozi!

SUIDEPIN uz vietējām valūtām

Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenomika

Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUIDEPIN tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Sui DePIN (SUIDEPIN)

Kāda ir Sui DePIN (SUIDEPIN) vērtība šodien?
Reāllaika SUIDEPIN cena USD ir 0.00005056 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUIDEPIN uz USD cena?
Pašreizējā SUIDEPIN uz USD cena ir $ 0.00005056. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Sui DePIN tirgus maksimums?
SUIDEPIN tirgus maksimums ir $ 50.56K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUIDEPIN apjoms apgrozībā?
SUIDEPIN apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija SUIDEPIN vēsturiski augstākā cena?
SUIDEPIN sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02374623 USD apmērā.
Kāda bija SUIDEPIN vēsturiski zemākā cena?
SUIDEPIN sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00004336 USD.
Kāds ir SUIDEPIN tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUIDEPIN tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUIDEPIN šogad kāps augstāk?
SUIDEPIN cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUIDEPIN cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:01:52 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

