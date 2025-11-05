Sui DePIN Cena (SUIDEPIN)
+0.00%
+1.02%
+9.77%
+9.77%
Sui DePIN (SUIDEPIN) reāllaika cena ir $0.00005056. Pēdējo 24 stundu laikā SUIDEPIN tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00004946 līdz augstākajai $ 0.00028291, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUIDEPIN visu laiku augstākā cena ir $ 0.02374623, savukārt zemākā - $ 0.00004336.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SUIDEPIN ir mainījies par +0.00% pēdējā stundā, par +1.02% pēdējo 24 stundu laikā un par +9.77% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Sui DePIN tirgus maksimums ir $ 50.56K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUIDEPIN apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 50.56K.
Šodien cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ -0.0000439264.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ +0.0000049177.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sui DePIN uz USD bija $ -0.0000955444076273928.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+1.02%
|30 dienas
|$ -0.0000439264
|-86.87%
|60 dienas
|$ +0.0000049177
|+9.73%
|90 dienas
|$ -0.0000955444076273928
|-65.39%
SUI DEPIN is the first modular data AI network—that we proudly call the AI Layer of the Internet. Our main goal is to enable billions of devices, AI agents, and data owners to securely transact and monetize their data. But beyond the technical jargon, SUI DEPIN is about creating a fair, decentralized, and scalable ecosystem that empowers users and businesses alike.
At its core, SUI DEPIN is a decentralized infrastructure that transforms unused internet bandwidth and data resources into valuable assets. Imagine a global network where devices and users contribute their bandwidth and processing power in exchange for rewards. This creates an ecosystem that benefits everyone—users, businesses, and the entire AI landscape.Our network is powered by over 1.5 million active nodes, spread across the globe. These nodes allow us to handle massive amounts of data daily, enabling us to scrape hundreds of thousands of records from websites efficiently and securely.
Every node in our network acts as a proxy which we can utilize to gather any kind of publicly available data. Our self developed AI algorithms allows us and our clients to extract the data from the website without creating any additional software. We can just describe what kind of data we are looking for and the algorithm can easily extract this data from crawled html code. Also having 1.5 million active nodes makes our network restriction proof which means we can scrape data worldwide no matter which country operates the servers. Our infrastructure solution solves a huge problem AI and BIg Data companies have. They need tremendous amounts of data to work on their models. Getting this data is getting harder and harder and requires to hire at least few experts in the field. Our solution currently can automize 99% of the work and allow the startups to get the same datasets as their big competitors.
Kāda būs Sui DePIN (SUIDEPIN) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sui DePIN (SUIDEPIN) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sui DePIN prognozes.
Apskati Sui DePIN cenas prognozi!
Sui DePIN (SUIDEPIN) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUIDEPIN tokena tokenomiku tagad!
