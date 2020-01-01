STYLE Token (STYLE) tokenomika

STYLE Token (STYLE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par STYLE Token (STYLE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

STYLE Token (STYLE) informācija

A protocol for AI 3D Model or Agent creation and Interoperability across Games and Virtual Environments. $STYLE is powering the AI and 3D gaming Infrastructure of the STYLE Protocol. Allowing decentralised creation of smart AI 3D Models, validation and participation in the Ecosystem.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://labs.style
Tehniskais dokuments:
https://www.protocol.style/_files/ugd/87669b_707e28b5804747b3b2654813a2f40345.pdf

STYLE Token (STYLE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos STYLE Token (STYLE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 195.18K
$ 195.18K$ 195.18K
Kopējais apjoms:
$ 920.00M
$ 920.00M$ 920.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 815.30M
$ 815.30M$ 815.30M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 220.25K
$ 220.25K$ 220.25K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.02660639
$ 0.02660639$ 0.02660639
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0002394
$ 0.0002394$ 0.0002394

STYLE Token (STYLE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

STYLE Token (STYLE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STYLE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STYLE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STYLE tokenomiku, uzzini STYLE tokena reāllaika cenu!

STYLE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STYLE? Mūsu STYLE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.