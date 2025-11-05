BiržaDEX+
Reāllaika STUPID INU cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika STUPID uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STUPID cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STUPID

STUPID Cenas informācija

Kas ir STUPID

STUPID Oficiālā tīmekļa vietne

STUPID Tokenomika

STUPID Cenas prognoze

STUPID INU Cena (STUPID)

Nav sarakstā

1 STUPID uz USD reāllaika cena:

$0.00015126
$0.00015126$0.00015126
-6.80%1D
STUPID INU (STUPID) Tiešsaistes cenu diagramma
STUPID INU (STUPID) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0068393
$ 0.0068393$ 0.0068393

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-6.84%

-29.41%

-29.41%

STUPID INU (STUPID) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā STUPID tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STUPID visu laiku augstākā cena ir $ 0.0068393, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STUPID ir mainījies par -1.30% pēdējā stundā, par -6.84% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.41% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

STUPID INU (STUPID) tirgus informācija

$ 151.18K
$ 151.18K$ 151.18K

--
----

$ 151.18K
$ 151.18K$ 151.18K

999.46M
999.46M 999.46M

999,463,389.277157
999,463,389.277157 999,463,389.277157

Pašreizējais STUPID INU tirgus maksimums ir $ 151.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STUPID apjoms apgrozībā ir 999.46M ar kopējo apjomu 999463389.277157. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 151.18K.

STUPID INU (STUPID) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas STUPID INU uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas STUPID INU uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas STUPID INU uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas STUPID INU uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.84%
30 dienas$ 0-51.29%
60 dienas$ 0-68.59%
90 dienas$ 0--

Kas ir STUPID INU (STUPID)?

STUPID INU is a meme coin that features a cartoonish, orange Shiba Inu dog with a dopey, half-smiling expression and red exclamation marks, evoking a "stupid" or clueless vibe on a yellow background. The main idea behind it is to embrace the concept of being "stupid" and turn it from something negative into a positive and fun feeling, by making the community unite over saying or doing something that would generally be perceived as unintelligent, but here it gets completely flipped upside down, and it is welcomed with open arms.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

STUPID INU (STUPID) resurss

Oficiālā interneta vietne

STUPID INU cenas prognoze (USD)

Kāda būs STUPID INU (STUPID) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu STUPID INU (STUPID) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa STUPID INU prognozes.

Apskati STUPID INU cenas prognozi!

STUPID uz vietējām valūtām

STUPID INU (STUPID) tokenomika

STUPID INU (STUPID) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STUPID tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par STUPID INU (STUPID)

Kāda ir STUPID INU (STUPID) vērtība šodien?
Reāllaika STUPID cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STUPID uz USD cena?
Pašreizējā STUPID uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir STUPID INU tirgus maksimums?
STUPID tirgus maksimums ir $ 151.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STUPID apjoms apgrozībā?
STUPID apjoms apgrozībā ir 999.46M USD.
Kāda bija STUPID vēsturiski augstākā cena?
STUPID sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0068393 USD apmērā.
Kāda bija STUPID vēsturiski zemākā cena?
STUPID sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir STUPID tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STUPID tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STUPID šogad kāps augstāk?
STUPID cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STUPID cenas prognozi dziļākai analīzei.
STUPID INU (STUPID) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

