Strike Protocol, developed by GLOBAL DODO ENTERTAINMENT, is a groundbreaking multiplayer adventure that mixes base-building in an open sandbox with the excitement of raiding champion bases. In this thrilling game, you'll step into the roles of either a skilled Infiltrator or a strategic Commander. Whether you're crafting challenging bases or launching daring raids on other players' creations, you're in for an epic gaming experience. The game's main currency is the STPR token.
PURPOSE: Seed Sale (50E) and Launchpad Pre-sale (100E) Investors: STPR has been allocated to early investors in the Seed and Pre-sale rounds. In-game Currency: STPR is the primary currency, used alongside fiat for player transactions, covering both crypto and traditional player entry. Conversion: STPR will enable an easy transition from free or fiat-based gameplay to crypto, unlocking NFTs for players. Rewards: STPR will be awarded in daily and weekly missions as part of player rewards. Governance and Voting: STPR grants holders rights within the ecosystem and voting power over the game's future direction. Reserve & Ecosystem: STPR will be held in reserve on DEX/CEX platforms to support scaling, using a combination of ETH and liquidity.
UTILITY: Innovative P2E Approach: Instead of the traditional play-to-earn model, Strike Protocol integrates crypto as an optional add-on, enhancing gameplay. Revenue Sharing: The game offers a unique financial model, providing revenue sharing instead of traditional staking locks. Cross-Platform Gaming: Strike Protocol supports cross-platform play across PC, Mac, Android, and iOS, all within one cohesive ecosystem.
Strike Protocol (STPR) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Strike Protocol (STPR) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Strike Protocol (STPR) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Strike Protocol (STPR) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais STPR tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu STPR tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti STPR tokenomiku, uzzini STPR tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.