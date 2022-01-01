Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomika
stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem.
Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Stride Staked Stars (STSTARS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais STSTARS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu STSTARS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti STSTARS tokenomiku, uzzini STSTARS tokena reāllaika cenu!
STSTARS cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STSTARS? Mūsu STSTARS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.