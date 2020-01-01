Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Stride Staked Atom (STATOM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Stride Staked Atom (STATOM) informācija

Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities.

In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward.

Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.stride.zone/

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Stride Staked Atom (STATOM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M
Kopējais apjoms:
$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M
Apjoms apgrozībā:
$ 2.26M
$ 2.26M$ 2.26M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 18.7
$ 18.7$ 18.7
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.02064083
$ 0.02064083$ 0.02064083
Pašreizējā cena:
$ 7.6
$ 7.6$ 7.6

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Stride Staked Atom (STATOM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STATOM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STATOM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STATOM tokenomiku, uzzini STATOM tokena reāllaika cenu!

STATOM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STATOM? Mūsu STATOM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.