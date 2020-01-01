Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomika
Stream Guys Dog Lily ($LILY) informācija
$Lily is a Solana-based meme coin inspired by the joy, energy, and loyalty of $Lily, the meme mascot that’s here to lead the charge of all dogs on the Solana blockchain. Fueled by the power of community and the spirit of fun, $Lily aims to bring laughter and gains to all its holders. $Lily is simply paying homage to a meme we all love and recognize. We welcome all, and soon you too will fall in love with the dog that has captured the hearts of many.
Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Stream Guys Dog Lily ($LILY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais $LILY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu $LILY tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti $LILY tokenomiku, uzzini $LILY tokena reāllaika cenu!
$LILY cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $LILY? Mūsu $LILY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.