Strawberry AI (BERRY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Strawberry AI (BERRY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Strawberry AI (BERRY) informācija

Strawberry AI - Connecting agents to DeFAI

Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI).

Multi-agent collaboration [2] in Strawberry AI involves multiple agents working together to achieve complex goals. This collaboration can take various forms depending on the nature and requirements of the tasks. Effective collaboration ensures that tasks are completed efficiently and accurately.

https://usestrawberry.ai/

Strawberry AI (BERRY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Strawberry AI (BERRY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.82M
$ 5.82M
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.82M
$ 5.82M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.543873
$ 0.543873
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00370806
$ 0.00370806
Pašreizējā cena:
$ 0.058096
$ 0.058096

Strawberry AI (BERRY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Strawberry AI (BERRY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais BERRY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu BERRY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti BERRY tokenomiku, uzzini BERRY tokena reāllaika cenu!

BERRY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas BERRY? Mūsu BERRY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.