BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Strategic ETH Reserve cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SΞR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SΞR cenas tendenci MEXC.Reāllaika Strategic ETH Reserve cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SΞR uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SΞR cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SΞR

SΞR Cenas informācija

Kas ir SΞR

SΞR Oficiālā tīmekļa vietne

SΞR Tokenomika

SΞR Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Strategic ETH Reserve logotips

Strategic ETH Reserve Cena (SΞR)

Nav sarakstā

1 SΞR uz USD reāllaika cena:

$0.00014947
$0.00014947$0.00014947
-16.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Strategic ETH Reserve (SΞR) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:01:12 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.283912
$ 0.283912$ 0.283912

$ 0
$ 0$ 0

-1.82%

-16.59%

-73.37%

-73.37%

Strategic ETH Reserve (SΞR) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SΞR tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SΞR visu laiku augstākā cena ir $ 0.283912, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SΞR ir mainījies par -1.82% pēdējā stundā, par -16.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -73.37% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Strategic ETH Reserve (SΞR) tirgus informācija

$ 14.95K
$ 14.95K$ 14.95K

--
----

$ 14.95K
$ 14.95K$ 14.95K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Strategic ETH Reserve tirgus maksimums ir $ 14.95K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SΞR apjoms apgrozībā ir 100.00M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 14.95K.

Strategic ETH Reserve (SΞR) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Strategic ETH Reserve uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Strategic ETH Reserve uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Strategic ETH Reserve uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Strategic ETH Reserve uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.59%
30 dienas$ 0-98.61%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Strategic ETH Reserve (SΞR)?

Strategic Accumulation $SΞR continuously acquires and holds ETH as a strategic on-chain reserve, creating a transparent and verifiable store of value.

On-Chain Proof All reserve movements are recorded directly on Ethereum, giving anyone the ability to track inflows, outflows, and total holdings in real time.

Community-Driven Treasury Built for holders, by holders — the reserve’s growth and strategy are guided by the $SΞR community.

DEX-Native Liquidity $SΞR trades on decentralized exchanges, ensuring open access and censorship-resistant participation for anyone worldwide.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Strategic ETH Reserve (SΞR) resurss

Oficiālā interneta vietne

Strategic ETH Reserve cenas prognoze (USD)

Kāda būs Strategic ETH Reserve (SΞR) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Strategic ETH Reserve (SΞR) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Strategic ETH Reserve prognozes.

Apskati Strategic ETH Reserve cenas prognozi!

SΞR uz vietējām valūtām

Strategic ETH Reserve (SΞR) tokenomika

Strategic ETH Reserve (SΞR) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SΞR tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Strategic ETH Reserve (SΞR)

Kāda ir Strategic ETH Reserve (SΞR) vērtība šodien?
Reāllaika SΞR cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SΞR uz USD cena?
Pašreizējā SΞR uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Strategic ETH Reserve tirgus maksimums?
SΞR tirgus maksimums ir $ 14.95K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SΞR apjoms apgrozībā?
SΞR apjoms apgrozībā ir 100.00M USD.
Kāda bija SΞR vēsturiski augstākā cena?
SΞR sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.283912 USD apmērā.
Kāda bija SΞR vēsturiski zemākā cena?
SΞR sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SΞR tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SΞR tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SΞR šogad kāps augstāk?
SΞR cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SΞR cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:01:12 (UTC+8)

Strategic ETH Reserve (SΞR) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,571.53
$100,571.53$100,571.53

-2.52%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,239.92
$3,239.92$3,239.92

-7.62%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.46
$153.46$153.46

-4.96%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1758
$2.1758$2.1758

-4.65%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,571.53
$100,571.53$100,571.53

-2.52%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,239.92
$3,239.92$3,239.92

-7.62%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.46
$153.46$153.46

-4.96%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1758
$2.1758$2.1758

-4.65%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16094
$0.16094$0.16094

-1.82%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0189
$2.0189$2.0189

+1,245.93%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12420
$0.12420$0.12420

+709.64%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000188
$0.000000000188$0.000000000188

+118.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%