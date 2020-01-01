Store of Value (VAL) tokenomika
Store of Value (VAL) informācija
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords
Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
Store of Value (VAL) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Store of Value (VAL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Store of Value (VAL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Store of Value (VAL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais VAL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu VAL tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti VAL tokenomiku, uzzini VAL tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.