BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Stonks cena šodien ir 13.45 USD. Seko līdzi reāllaika STNK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STNK cenas tendenci MEXC.Reāllaika Stonks cena šodien ir 13.45 USD. Seko līdzi reāllaika STNK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STNK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STNK

STNK Cenas informācija

Kas ir STNK

STNK Oficiālā tīmekļa vietne

STNK Tokenomika

STNK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Stonks logotips

Stonks Cena (STNK)

Nav sarakstā

1 STNK uz USD reāllaika cena:

$13.39
$13.39$13.39
+1.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Stonks (STNK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:01 (UTC+8)

Stonks (STNK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 11.92
$ 11.92$ 11.92
24h zemākā
$ 15.17
$ 15.17$ 15.17
24h augstākā

$ 11.92
$ 11.92$ 11.92

$ 15.17
$ 15.17$ 15.17

$ 370.17
$ 370.17$ 370.17

$ 7.81
$ 7.81$ 7.81

+3.10%

+1.48%

-16.16%

-16.16%

Stonks (STNK) reāllaika cena ir $13.45. Pēdējo 24 stundu laikā STNK tika tirgots robežās no zemākās $ 11.92 līdz augstākajai $ 15.17, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STNK visu laiku augstākā cena ir $ 370.17, savukārt zemākā - $ 7.81.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STNK ir mainījies par +3.10% pēdējā stundā, par +1.48% pēdējo 24 stundu laikā un par -16.16% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Stonks (STNK) tirgus informācija

$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M

--
----

$ 7.69M
$ 7.69M$ 7.69M

581.91K
581.91K 581.91K

581,910.364344483
581,910.364344483 581,910.364344483

Pašreizējais Stonks tirgus maksimums ir $ 7.69M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STNK apjoms apgrozībā ir 581.91K ar kopējo apjomu 581910.364344483. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.69M.

Stonks (STNK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Stonks uz USD bija $ +0.196252.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Stonks uz USD bija $ +4.3606554350.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Stonks uz USD bija $ +8.9122497600.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Stonks uz USD bija $ +0.991856167697965.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.196252+1.48%
30 dienas$ +4.3606554350+32.42%
60 dienas$ +8.9122497600+66.26%
90 dienas$ +0.991856167697965+7.96%

Kas ir Stonks (STNK)?

Stonks is the first ever memecoin on the Solana blockchain.

Verifiably deployed in block 71935764 on April 02, 2021 22:10:10 UTC.

On 2024-11-24 members of the community banded together and purchased the website, Twitter, GitHub and developer coins from the original team, making it 100% community owned.

Liquidity has been locked and the community is committed to ensuring the revival of the project

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Stonks (STNK) resurss

Oficiālā interneta vietne

Stonks cenas prognoze (USD)

Kāda būs Stonks (STNK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Stonks (STNK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Stonks prognozes.

Apskati Stonks cenas prognozi!

STNK uz vietējām valūtām

Stonks (STNK) tokenomika

Stonks (STNK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STNK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Stonks (STNK)

Kāda ir Stonks (STNK) vērtība šodien?
Reāllaika STNK cena USD ir 13.45 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STNK uz USD cena?
Pašreizējā STNK uz USD cena ir $ 13.45. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Stonks tirgus maksimums?
STNK tirgus maksimums ir $ 7.69M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STNK apjoms apgrozībā?
STNK apjoms apgrozībā ir 581.91K USD.
Kāda bija STNK vēsturiski augstākā cena?
STNK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 370.17 USD apmērā.
Kāda bija STNK vēsturiski zemākā cena?
STNK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 7.81 USD.
Kāds ir STNK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STNK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STNK šogad kāps augstāk?
STNK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STNK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:55:01 (UTC+8)

Stonks (STNK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,009.22
$101,009.22$101,009.22

-2.10%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,229.72
$3,229.72$3,229.72

-7.91%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-4.21%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2044
$2.2044$2.2044

-3.40%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,009.22
$101,009.22$101,009.22

-2.10%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,229.72
$3,229.72$3,229.72

-7.91%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2044
$2.2044$2.2044

-3.40%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.67
$154.67$154.67

-4.21%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16242
$0.16242$0.16242

-0.92%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$4.1433
$4.1433$4.1433

+2,662.20%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.17000
$0.17000$0.17000

+1,008.21%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06089
$0.06089$0.06089

+72.59%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000149
$0.000000000149$0.000000000149

+73.25%