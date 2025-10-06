Reāllaika Stockify cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika STK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STK cenas tendenci MEXC.Reāllaika Stockify cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika STK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STK

STK Cenas informācija

STK Oficiālā tīmekļa vietne

STK Tokenomika

STK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Stockify logotips

Stockify Cena (STK)

Nav sarakstā

1 STK uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.10%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Stockify (STK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:29:56 (UTC+8)

Stockify (STK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.49%

-1.11%

-2.88%

-2.88%

Stockify (STK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā STK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STK visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STK ir mainījies par -0.49% pēdējā stundā, par -1.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -2.88% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Stockify (STK) tirgus informācija

$ 24.72K
$ 24.72K$ 24.72K

--
----

$ 24.72K
$ 24.72K$ 24.72K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

Pašreizējais Stockify tirgus maksimums ir $ 24.72K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STK apjoms apgrozībā ir 999.34M ar kopējo apjomu 999339067.496904. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 24.72K.

Stockify (STK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Stockify uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Stockify uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Stockify uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Stockify uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-1.11%
30 dienas$ 0-36.26%
60 dienas$ 0-71.36%
90 dienas$ 0--

Kas ir Stockify (STK)?

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Stockify (STK) resurss

Oficiālā interneta vietne

Stockify cenas prognoze (USD)

Kāda būs Stockify (STK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Stockify (STK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Stockify prognozes.

Apskati Stockify cenas prognozi!

STK uz vietējām valūtām

Stockify (STK) tokenomika

Stockify (STK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Stockify (STK)

Kāda ir Stockify (STK) vērtība šodien?
Reāllaika STK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STK uz USD cena?
Pašreizējā STK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Stockify tirgus maksimums?
STK tirgus maksimums ir $ 24.72K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STK apjoms apgrozībā?
STK apjoms apgrozībā ir 999.34M USD.
Kāda bija STK vēsturiski augstākā cena?
STK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija STK vēsturiski zemākā cena?
STK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir STK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STK šogad kāps augstāk?
STK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:29:56 (UTC+8)

Stockify (STK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.