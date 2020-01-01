Stink Coin (STINKCOIN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Stink Coin (STINKCOIN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Stink Coin (STINKCOIN) informācija

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.stinkcoin.dev

Stink Coin (STINKCOIN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Stink Coin (STINKCOIN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 23.65K
$ 23.65K
Kopējais apjoms:
$ 999.56M
$ 999.56M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.56M
$ 999.56M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 23.65K
$ 23.65K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.0068694
$ 0.0068694
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

Stink Coin (STINKCOIN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Stink Coin (STINKCOIN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STINKCOIN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STINKCOIN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STINKCOIN tokenomiku, uzzini STINKCOIN tokena reāllaika cenu!

STINKCOIN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STINKCOIN? Mūsu STINKCOIN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.