BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika StickDAO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika STICK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STICK cenas tendenci MEXC.Reāllaika StickDAO cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika STICK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STICK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STICK

STICK Cenas informācija

Kas ir STICK

STICK Oficiālā tīmekļa vietne

STICK Tokenomika

STICK Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

StickDAO logotips

StickDAO Cena (STICK)

Nav sarakstā

1 STICK uz USD reāllaika cena:

$0.00029089
$0.00029089$0.00029089
-28.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
StickDAO (STICK) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:38 (UTC+8)

StickDAO (STICK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136253
$ 0.00136253$ 0.00136253

$ 0
$ 0$ 0

-1.12%

-28.66%

-36.61%

-36.61%

StickDAO (STICK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā STICK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STICK visu laiku augstākā cena ir $ 0.00136253, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STICK ir mainījies par -1.12% pēdējā stundā, par -28.66% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.61% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

StickDAO (STICK) tirgus informācija

$ 290.83K
$ 290.83K$ 290.83K

--
----

$ 290.83K
$ 290.83K$ 290.83K

999.87M
999.87M 999.87M

999,870,922.0118911
999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Pašreizējais StickDAO tirgus maksimums ir $ 290.83K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STICK apjoms apgrozībā ir 999.87M ar kopējo apjomu 999870922.0118911. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 290.83K.

StickDAO (STICK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas StickDAO uz USD bija $ -0.000116897956782692.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas StickDAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas StickDAO uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas StickDAO uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000116897956782692-28.66%
30 dienas$ 0-73.91%
60 dienas$ 0-43.22%
90 dienas$ 0--

Kas ir StickDAO (STICK)?

Stick DAO is a community-driven project with a simple but ambitious goal: to help StickMan become one of Neuralink’s first patients. Stickman is a 37-year-old man who suffered a tragic car accident 18 years ago that left him with a spinal injury. Neuralink only accepts candidates under 40, which means we have just three years to make this happen. Our DAO was created to fund his journey and to support others with similarly life-changing projects in the future. This initiative is just the beginning. Stick DAO aims to establish a sustainable platform for funding transformative ideas and creating opportunities for those in need. Holding this token means being part of a web3 community that vibes together, shares information, and delivers real, measurable impact.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

StickDAO (STICK) resurss

Oficiālā interneta vietne

StickDAO cenas prognoze (USD)

Kāda būs StickDAO (STICK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu StickDAO (STICK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa StickDAO prognozes.

Apskati StickDAO cenas prognozi!

STICK uz vietējām valūtām

StickDAO (STICK) tokenomika

StickDAO (STICK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STICK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par StickDAO (STICK)

Kāda ir StickDAO (STICK) vērtība šodien?
Reāllaika STICK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STICK uz USD cena?
Pašreizējā STICK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir StickDAO tirgus maksimums?
STICK tirgus maksimums ir $ 290.83K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STICK apjoms apgrozībā?
STICK apjoms apgrozībā ir 999.87M USD.
Kāda bija STICK vēsturiski augstākā cena?
STICK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00136253 USD apmērā.
Kāda bija STICK vēsturiski zemākā cena?
STICK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir STICK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STICK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STICK šogad kāps augstāk?
STICK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STICK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:38 (UTC+8)

StickDAO (STICK) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,537.86
$100,537.86$100,537.86

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,239.76
$3,239.76$3,239.76

-7.62%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.38
$153.38$153.38

-5.01%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1746
$2.1746$2.1746

-4.71%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,537.86
$100,537.86$100,537.86

-2.56%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,239.76
$3,239.76$3,239.76

-7.62%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.38
$153.38$153.38

-5.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1746
$2.1746$2.1746

-4.71%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16088
$0.16088$0.16088

-1.86%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.9567
$1.9567$1.9567

+1,204.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.14000
$0.14000$0.14000

+812.64%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000188
$0.000000000188$0.000000000188

+118.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%