StellaSwap (STELLA) tokenomika
StellaSwap (STELLA) informācija
StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.
The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service.
StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.
StellaSwap (STELLA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos StellaSwap (STELLA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
StellaSwap (STELLA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
StellaSwap (STELLA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais STELLA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu STELLA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti STELLA tokenomiku, uzzini STELLA tokena reāllaika cenu!
STELLA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STELLA? Mūsu STELLA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.