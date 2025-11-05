BiržaDEX+
Reāllaika stBGT cena šodien ir 1.52 USD. Seko līdzi reāllaika STBGT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STBGT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STBGT

STBGT Cenas informācija

Kas ir STBGT

STBGT Tehniskais dokuments

STBGT Oficiālā tīmekļa vietne

STBGT Tokenomika

STBGT Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

stBGT logotips

stBGT Cena (STBGT)

Nav sarakstā

1 STBGT uz USD reāllaika cena:

$1.52
$1.52$1.52
-7.20%1D
mexc
USD
stBGT (STBGT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:31 (UTC+8)

stBGT (STBGT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.46
$ 1.46$ 1.46
24h zemākā
$ 1.66
$ 1.66$ 1.66
24h augstākā

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 3.05
$ 3.05$ 3.05

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

-1.47%

-7.29%

-14.12%

-14.12%

stBGT (STBGT) reāllaika cena ir $1.52. Pēdējo 24 stundu laikā STBGT tika tirgots robežās no zemākās $ 1.46 līdz augstākajai $ 1.66, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STBGT visu laiku augstākā cena ir $ 3.05, savukārt zemākā - $ 1.46.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STBGT ir mainījies par -1.47% pēdējā stundā, par -7.29% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

stBGT (STBGT) tirgus informācija

$ 277.90K
$ 277.90K$ 277.90K

--
----

$ 277.90K
$ 277.90K$ 277.90K

183.51K
183.51K 183.51K

183,506.3287825673
183,506.3287825673 183,506.3287825673

Pašreizējais stBGT tirgus maksimums ir $ 277.90K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STBGT apjoms apgrozībā ir 183.51K ar kopējo apjomu 183506.3287825673. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 277.90K.

stBGT (STBGT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas stBGT uz USD bija $ -0.119505395505469.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas stBGT uz USD bija $ -0.6887124560.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas stBGT uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas stBGT uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.119505395505469-7.29%
30 dienas$ -0.6887124560-45.31%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir stBGT (STBGT)?

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

stBGT cenas prognoze (USD)

Kāda būs stBGT (STBGT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu stBGT (STBGT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa stBGT prognozes.

Apskati stBGT cenas prognozi!

STBGT uz vietējām valūtām

stBGT (STBGT) tokenomika

stBGT (STBGT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STBGT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par stBGT (STBGT)

Kāda ir stBGT (STBGT) vērtība šodien?
Reāllaika STBGT cena USD ir 1.52 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STBGT uz USD cena?
Pašreizējā STBGT uz USD cena ir $ 1.52. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir stBGT tirgus maksimums?
STBGT tirgus maksimums ir $ 277.90K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STBGT apjoms apgrozībā?
STBGT apjoms apgrozībā ir 183.51K USD.
Kāda bija STBGT vēsturiski augstākā cena?
STBGT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.05 USD apmērā.
Kāda bija STBGT vēsturiski zemākā cena?
STBGT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 1.46 USD.
Kāds ir STBGT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STBGT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STBGT šogad kāps augstāk?
STBGT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STBGT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:31 (UTC+8)

