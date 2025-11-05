BiržaDEX+
Reāllaika Stargate Bridged USDC cena šodien ir 0.99844 USD. Seko līdzi reāllaika USDC.E uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati USDC.E cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par USDC.E

USDC.E Cenas informācija

Kas ir USDC.E

USDC.E Oficiālā tīmekļa vietne

USDC.E Tokenomika

USDC.E Cenas prognoze

Stargate Bridged USDC logotips

Stargate Bridged USDC Cena (USDC.E)

Nav sarakstā

1 USDC.E uz USD reāllaika cena:

$0.998398
$0.998398$0.998398
0.00%1D
mexc
USD
Stargate Bridged USDC (USDC.E) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:54:20 (UTC+8)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.993281
$ 0.993281$ 0.993281
24h zemākā
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
24h augstākā

$ 0.993281
$ 0.993281$ 0.993281

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

$ 0.989603
$ 0.989603$ 0.989603

-0.16%

-0.08%

+0.01%

+0.01%

Stargate Bridged USDC (USDC.E) reāllaika cena ir $0.99844. Pēdējo 24 stundu laikā USDC.E tika tirgots robežās no zemākās $ 0.993281 līdz augstākajai $ 1.006, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. USDC.E visu laiku augstākā cena ir $ 1.011, savukārt zemākā - $ 0.989603.

Īstermiņa veiktspējas ziņā USDC.E ir mainījies par -0.16% pēdējā stundā, par -0.08% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.01% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) tirgus informācija

$ 89.35M
$ 89.35M$ 89.35M

--
----

$ 89.00M
$ 89.00M$ 89.00M

89.42M
89.42M 89.42M

89,073,727.468114
89,073,727.468114 89,073,727.468114

Pašreizējais Stargate Bridged USDC tirgus maksimums ir $ 89.35M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. USDC.E apjoms apgrozībā ir 89.42M ar kopējo apjomu 89073727.468114. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 89.00M.

Stargate Bridged USDC (USDC.E) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Stargate Bridged USDC uz USD bija $ -0.0008889655434619.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Stargate Bridged USDC uz USD bija $ -0.0011682746.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Stargate Bridged USDC uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Stargate Bridged USDC uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0008889655434619-0.08%
30 dienas$ -0.0011682746-0.11%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Stargate Bridged USDC (USDC.E)?

Bridged USDC (Stargate) is a cryptocurrency that enables the transfer of USDC between different blockchain networks, allowing for interoperability and liquidity across different ecosystems. It works by creating a bridge between different blockchains, allowing users to transfer USDC between them, thereby increasing the usability and accessibility of the USDC stablecoin.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Stargate Bridged USDC (USDC.E) resurss

Oficiālā interneta vietne

Stargate Bridged USDC cenas prognoze (USD)

Kāda būs Stargate Bridged USDC (USDC.E) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Stargate Bridged USDC (USDC.E) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Stargate Bridged USDC prognozes.

Apskati Stargate Bridged USDC cenas prognozi!

USDC.E uz vietējām valūtām

Stargate Bridged USDC (USDC.E) tokenomika

Stargate Bridged USDC (USDC.E) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par USDC.E tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Stargate Bridged USDC (USDC.E)

Kāda ir Stargate Bridged USDC (USDC.E) vērtība šodien?
Reāllaika USDC.E cena USD ir 0.99844 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā USDC.E uz USD cena?
Pašreizējā USDC.E uz USD cena ir $ 0.99844. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Stargate Bridged USDC tirgus maksimums?
USDC.E tirgus maksimums ir $ 89.35M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir USDC.E apjoms apgrozībā?
USDC.E apjoms apgrozībā ir 89.42M USD.
Kāda bija USDC.E vēsturiski augstākā cena?
USDC.E sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.011 USD apmērā.
Kāda bija USDC.E vēsturiski zemākā cena?
USDC.E sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.989603 USD.
Kāds ir USDC.E tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu USDC.E tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai USDC.E šogad kāps augstāk?
USDC.E cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati USDC.E cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:54:20 (UTC+8)

Stargate Bridged USDC (USDC.E) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

