STARBRO (STARBRO) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par STARBRO (STARBRO), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
STARBRO (STARBRO) informācija

StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger.

Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement.

Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.starbrocoin.com/

STARBRO (STARBRO) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos STARBRO (STARBRO) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 11.81K
$ 11.81K
Kopējais apjoms:
$ 963.81M
$ 963.81M
Apjoms apgrozībā:
$ 963.81M
$ 963.81M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 11.81K
$ 11.81K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

STARBRO (STARBRO) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

STARBRO (STARBRO) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais STARBRO tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu STARBRO tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti STARBRO tokenomiku, uzzini STARBRO tokena reāllaika cenu!

STARBRO cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas STARBRO? Mūsu STARBRO cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.