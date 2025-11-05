BiržaDEX+
Reāllaika Standard Protocol cena šodien ir 0.00072749 USD. Seko līdzi reāllaika STND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STND cenas tendenci MEXC.Reāllaika Standard Protocol cena šodien ir 0.00072749 USD. Seko līdzi reāllaika STND uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STND cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STND

STND Cenas informācija

Kas ir STND

STND Tehniskais dokuments

STND Oficiālā tīmekļa vietne

STND Tokenomika

STND Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Standard Protocol logotips

Standard Protocol Cena (STND)

Nav sarakstā

1 STND uz USD reāllaika cena:

$0.00072752
$0.00072752$0.00072752
-13.00%1D
mexc
USD
Standard Protocol (STND) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:15 (UTC+8)

Standard Protocol (STND) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00067495
$ 0.00067495$ 0.00067495
24h zemākā
$ 0.0008406
$ 0.0008406$ 0.0008406
24h augstākā

$ 0.00067495
$ 0.00067495$ 0.00067495

$ 0.0008406
$ 0.0008406$ 0.0008406

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0.0005346
$ 0.0005346$ 0.0005346

-4.72%

-13.02%

-20.05%

-20.05%

Standard Protocol (STND) reāllaika cena ir $0.00072749. Pēdējo 24 stundu laikā STND tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00067495 līdz augstākajai $ 0.0008406, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STND visu laiku augstākā cena ir $ 3.06, savukārt zemākā - $ 0.0005346.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STND ir mainījies par -4.72% pēdējā stundā, par -13.02% pēdējo 24 stundu laikā un par -20.05% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Standard Protocol (STND) tirgus informācija

$ 66.19K
$ 66.19K$ 66.19K

--
----

$ 72.75K
$ 72.75K$ 72.75K

90.97M
90.97M 90.97M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Pašreizējais Standard Protocol tirgus maksimums ir $ 66.19K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STND apjoms apgrozībā ir 90.97M ar kopējo apjomu 100000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 72.75K.

Standard Protocol (STND) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Standard Protocol uz USD bija $ -0.000108914060607284.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Standard Protocol uz USD bija $ -0.0000992054.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Standard Protocol uz USD bija $ -0.0005487782.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Standard Protocol uz USD bija $ -0.0032490306372657435.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000108914060607284-13.02%
30 dienas$ -0.0000992054-13.63%
60 dienas$ -0.0005487782-75.43%
90 dienas$ -0.0032490306372657435-81.70%

Kas ir Standard Protocol (STND)?

Standard is building tools for Web3.0 that welcome newcomers, that invite them in and provide a future that empowers all people in every blockchain.

Standard introduces new kind of Decentralized finance based on EIP-5252, which follows crypto's true ethos from Bitcoin, "not your keys, not your crypto". Standard believes in the quote, "not your keys, not your defi", and it tries to make new finance where one could have true self-ownership of his or her digital asset starting with exchange with New Order and payment with its ecosystem's stable currency, SAFU.

Standard Protocol (STND) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Standard Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Standard Protocol (STND) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Standard Protocol (STND) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Standard Protocol prognozes.

Apskati Standard Protocol cenas prognozi!

STND uz vietējām valūtām

Standard Protocol (STND) tokenomika

Standard Protocol (STND) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STND tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Standard Protocol (STND)

Kāda ir Standard Protocol (STND) vērtība šodien?
Reāllaika STND cena USD ir 0.00072749 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STND uz USD cena?
Pašreizējā STND uz USD cena ir $ 0.00072749. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Standard Protocol tirgus maksimums?
STND tirgus maksimums ir $ 66.19K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STND apjoms apgrozībā?
STND apjoms apgrozībā ir 90.97M USD.
Kāda bija STND vēsturiski augstākā cena?
STND sasniedza vēsturiski augstāko cenu 3.06 USD apmērā.
Kāda bija STND vēsturiski zemākā cena?
STND sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.0005346 USD.
Kāds ir STND tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STND tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STND šogad kāps augstāk?
STND cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STND cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:15 (UTC+8)

