Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Stakingverse Staked LYX (SLYX), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Stakingverse Staked LYX (SLYX) informācija

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://stakingverse.io

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 337.41K
Kopējais apjoms:
$ 326.31K
Apjoms apgrozībā:
$ 326.31K
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 337.41K
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.49
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.601962
Pašreizējā cena:
$ 1.034
Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SLYX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SLYX tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SLYX tokenomiku, uzzini SLYX tokena reāllaika cenu!

SLYX cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SLYX? Mūsu SLYX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.