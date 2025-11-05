BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Staked USDai cena šodien ir 1.045 USD. Seko līdzi reāllaika SUSDAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUSDAI cenas tendenci MEXC.Reāllaika Staked USDai cena šodien ir 1.045 USD. Seko līdzi reāllaika SUSDAI uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SUSDAI cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SUSDAI

SUSDAI Cenas informācija

Kas ir SUSDAI

SUSDAI Oficiālā tīmekļa vietne

SUSDAI Tokenomika

SUSDAI Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Staked USDai logotips

Staked USDai Cena (SUSDAI)

Nav sarakstā

1 SUSDAI uz USD reāllaika cena:

$1.045
$1.045$1.045
-0.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Staked USDai (SUSDAI) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:54:02 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.036
$ 1.036$ 1.036
24h zemākā
$ 1.057
$ 1.057$ 1.057
24h augstākā

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 1.057
$ 1.057$ 1.057

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 0.796061
$ 0.796061$ 0.796061

+0.02%

-0.36%

-0.75%

-0.75%

Staked USDai (SUSDAI) reāllaika cena ir $1.045. Pēdējo 24 stundu laikā SUSDAI tika tirgots robežās no zemākās $ 1.036 līdz augstākajai $ 1.057, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SUSDAI visu laiku augstākā cena ir $ 1.19, savukārt zemākā - $ 0.796061.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SUSDAI ir mainījies par +0.02% pēdējā stundā, par -0.36% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Staked USDai (SUSDAI) tirgus informācija

$ 147.93M
$ 147.93M$ 147.93M

--
----

$ 147.93M
$ 147.93M$ 147.93M

141.74M
141.74M 141.74M

141,741,263.95368
141,741,263.95368 141,741,263.95368

Pašreizējais Staked USDai tirgus maksimums ir $ 147.93M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SUSDAI apjoms apgrozībā ir 141.74M ar kopējo apjomu 141741263.95368. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 147.93M.

Staked USDai (SUSDAI) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Staked USDai uz USD bija $ -0.003787317769635.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Staked USDai uz USD bija $ -0.0362168785.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Staked USDai uz USD bija $ +0.0107729050.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Staked USDai uz USD bija $ +0.022018726607067.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.003787317769635-0.36%
30 dienas$ -0.0362168785-3.46%
60 dienas$ +0.0107729050+1.03%
90 dienas$ +0.022018726607067+2.15%

Kas ir Staked USDai (SUSDAI)?

USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg.

USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Staked USDai (SUSDAI) resurss

Oficiālā interneta vietne

Staked USDai cenas prognoze (USD)

Kāda būs Staked USDai (SUSDAI) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Staked USDai (SUSDAI) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Staked USDai prognozes.

Apskati Staked USDai cenas prognozi!

SUSDAI uz vietējām valūtām

Staked USDai (SUSDAI) tokenomika

Staked USDai (SUSDAI) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SUSDAI tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Staked USDai (SUSDAI)

Kāda ir Staked USDai (SUSDAI) vērtība šodien?
Reāllaika SUSDAI cena USD ir 1.045 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SUSDAI uz USD cena?
Pašreizējā SUSDAI uz USD cena ir $ 1.045. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Staked USDai tirgus maksimums?
SUSDAI tirgus maksimums ir $ 147.93M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SUSDAI apjoms apgrozībā?
SUSDAI apjoms apgrozībā ir 141.74M USD.
Kāda bija SUSDAI vēsturiski augstākā cena?
SUSDAI sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.19 USD apmērā.
Kāda bija SUSDAI vēsturiski zemākā cena?
SUSDAI sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.796061 USD.
Kāds ir SUSDAI tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SUSDAI tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SUSDAI šogad kāps augstāk?
SUSDAI cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SUSDAI cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:54:02 (UTC+8)

Staked USDai (SUSDAI) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,124.95
$101,124.95$101,124.95

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,237.68
$3,237.68$3,237.68

-7.68%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-3.96%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2136
$2.2136$2.2136

-3.00%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,124.95
$101,124.95$101,124.95

-1.99%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,237.68
$3,237.68$3,237.68

-7.68%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2136
$2.2136$2.2136

-3.00%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.08
$155.08$155.08

-3.96%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16297
$0.16297$0.16297

-0.58%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$4.1917
$4.1917$4.1917

+2,694.46%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.15500
$0.15500$0.15500

+910.43%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000259
$0.0000000000000000000000000259$0.0000000000000000000000000259

+275.36%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.06181
$0.06181$0.06181

+75.19%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000621
$0.0000621$0.0000621

+51.46%