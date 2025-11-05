BiržaDEX+
Reāllaika Staked msUSD cena šodien ir 0.694562 USD. Seko līdzi reāllaika SMSUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SMSUSD cenas tendenci MEXC.

Staked msUSD logotips

Staked msUSD Cena (SMSUSD)

Nav sarakstā

1 SMSUSD uz USD reāllaika cena:

$0.694562
$0.694562$0.694562
0.00%1D
mexc
USD
Staked msUSD (SMSUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:53:55 (UTC+8)

Staked msUSD (SMSUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 0.694559
$ 0.694559$ 0.694559

--

--

0.00%

0.00%

Staked msUSD (SMSUSD) reāllaika cena ir $0.694562. Pēdējo 24 stundu laikā SMSUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SMSUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.025, savukārt zemākā - $ 0.694559.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SMSUSD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Staked msUSD (SMSUSD) tirgus informācija

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

--
----

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

2.20M
2.20M 2.20M

2,195,458.761699041
2,195,458.761699041 2,195,458.761699041

Pašreizējais Staked msUSD tirgus maksimums ir $ 4.06M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SMSUSD apjoms apgrozībā ir 2.20M ar kopējo apjomu 2195458.761699041. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.53M.

Staked msUSD (SMSUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Staked msUSD uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Staked msUSD uz USD bija $ -0.2217055795.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Staked msUSD uz USD bija $ -0.2217055795.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Staked msUSD uz USD bija $ -0.3256551035380028.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ -0.2217055795-31.92%
60 dienas$ -0.2217055795-31.92%
90 dienas$ -0.3256551035380028-31.92%

Kas ir Staked msUSD (SMSUSD)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Staked msUSD cenas prognoze (USD)

Kāda būs Staked msUSD (SMSUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Staked msUSD (SMSUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Staked msUSD prognozes.

Apskati Staked msUSD cenas prognozi!

SMSUSD uz vietējām valūtām

Staked msUSD (SMSUSD) tokenomika

Staked msUSD (SMSUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SMSUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Staked msUSD (SMSUSD)

Kāda ir Staked msUSD (SMSUSD) vērtība šodien?
Reāllaika SMSUSD cena USD ir 0.694562 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SMSUSD uz USD cena?
Pašreizējā SMSUSD uz USD cena ir $ 0.694562. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Staked msUSD tirgus maksimums?
SMSUSD tirgus maksimums ir $ 4.06M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SMSUSD apjoms apgrozībā?
SMSUSD apjoms apgrozībā ir 2.20M USD.
Kāda bija SMSUSD vēsturiski augstākā cena?
SMSUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.025 USD apmērā.
Kāda bija SMSUSD vēsturiski zemākā cena?
SMSUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.694559 USD.
Kāds ir SMSUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SMSUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SMSUSD šogad kāps augstāk?
SMSUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SMSUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

