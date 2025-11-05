BiržaDEX+
Reāllaika Staked BITZ cena šodien ir 0.81633 USD. Seko līdzi reāllaika SBITZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SBITZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SBITZ

SBITZ Cenas informācija

Kas ir SBITZ

SBITZ Oficiālā tīmekļa vietne

SBITZ Tokenomika

SBITZ Cenas prognoze

Staked BITZ logotips

Staked BITZ Cena (SBITZ)

Nav sarakstā

1 SBITZ uz USD reāllaika cena:

$0.81633
$0.81633$0.81633
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Staked BITZ (SBITZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:08 (UTC+8)

Staked BITZ (SBITZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.777131
$ 0.777131$ 0.777131

--

--

0.00%

0.00%

Staked BITZ (SBITZ) reāllaika cena ir $0.81633. Pēdējo 24 stundu laikā SBITZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SBITZ visu laiku augstākā cena ir $ 34.29, savukārt zemākā - $ 0.777131.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SBITZ ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Staked BITZ (SBITZ) tirgus informācija

$ 43.38K
$ 43.38K$ 43.38K

--
----

$ 34.04K
$ 34.04K$ 34.04K

41.73K
41.73K 41.73K

41,694.59681863483
41,694.59681863483 41,694.59681863483

Pašreizējais Staked BITZ tirgus maksimums ir $ 43.38K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SBITZ apjoms apgrozībā ir 41.73K ar kopējo apjomu 41694.59681863483. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 34.04K.

Staked BITZ (SBITZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Staked BITZ uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Staked BITZ uz USD bija $ 0.0000000000.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Staked BITZ uz USD bija $ -0.3016679759.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Staked BITZ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 0.00000000000.00%
60 dienas$ -0.3016679759-36.95%
90 dienas$ 0--

Kas ir Staked BITZ (SBITZ)?

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Staked BITZ (SBITZ) resurss

Oficiālā interneta vietne

Staked BITZ cenas prognoze (USD)

Kāda būs Staked BITZ (SBITZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Staked BITZ (SBITZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Staked BITZ prognozes.

Apskati Staked BITZ cenas prognozi!

SBITZ uz vietējām valūtām

Staked BITZ (SBITZ) tokenomika

Staked BITZ (SBITZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SBITZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Staked BITZ (SBITZ)

Kāda ir Staked BITZ (SBITZ) vērtība šodien?
Reāllaika SBITZ cena USD ir 0.81633 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SBITZ uz USD cena?
Pašreizējā SBITZ uz USD cena ir $ 0.81633. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Staked BITZ tirgus maksimums?
SBITZ tirgus maksimums ir $ 43.38K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SBITZ apjoms apgrozībā?
SBITZ apjoms apgrozībā ir 41.73K USD.
Kāda bija SBITZ vēsturiski augstākā cena?
SBITZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 34.29 USD apmērā.
Kāda bija SBITZ vēsturiski zemākā cena?
SBITZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.777131 USD.
Kāds ir SBITZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SBITZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SBITZ šogad kāps augstāk?
SBITZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SBITZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 09:00:08 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

