Reāllaika Staked Aria Premier Launch cena šodien ir 0.952776 USD. Seko līdzi reāllaika STAPL uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STAPL cenas tendenci MEXC.

1 STAPL uz USD reāllaika cena:

$0.952775
$0.952775$0.952775
+0.10%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Tiešsaistes cenu diagramma
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.950019
$ 0.950019$ 0.950019
24h zemākā
$ 0.958038
$ 0.958038$ 0.958038
24h augstākā

$ 0.950019
$ 0.950019$ 0.950019

$ 0.958038
$ 0.958038$ 0.958038

$ 1.042
$ 1.042$ 1.042

$ 0.871702
$ 0.871702$ 0.871702

-0.07%

+0.18%

-3.27%

-3.27%

Staked Aria Premier Launch (STAPL) reāllaika cena ir $0.952776. Pēdējo 24 stundu laikā STAPL tika tirgots robežās no zemākās $ 0.950019 līdz augstākajai $ 0.958038, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STAPL visu laiku augstākā cena ir $ 1.042, savukārt zemākā - $ 0.871702.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STAPL ir mainījies par -0.07% pēdējā stundā, par +0.18% pēdējo 24 stundu laikā un par -3.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) tirgus informācija

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

--
----

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

8.44M
8.44M 8.44M

8,440,147.343167778
8,440,147.343167778 8,440,147.343167778

Pašreizējais Staked Aria Premier Launch tirgus maksimums ir $ 8.04M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STAPL apjoms apgrozībā ir 8.44M ar kopējo apjomu 8440147.343167778. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 8.04M.

Staked Aria Premier Launch (STAPL) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Staked Aria Premier Launch uz USD bija $ +0.00171794.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Staked Aria Premier Launch uz USD bija $ +0.0129507983.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Staked Aria Premier Launch uz USD bija $ +0.0031924665.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Staked Aria Premier Launch uz USD bija $ -0.0000688535243783.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00171794+0.18%
30 dienas$ +0.0129507983+1.36%
60 dienas$ +0.0031924665+0.34%
90 dienas$ -0.0000688535243783-0.00%

Kas ir Staked Aria Premier Launch (STAPL)?

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Staked Aria Premier Launch (STAPL) resurss

Oficiālā interneta vietne

Staked Aria Premier Launch cenas prognoze (USD)

Kāda būs Staked Aria Premier Launch (STAPL) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Staked Aria Premier Launch (STAPL) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Staked Aria Premier Launch prognozes.

Apskati Staked Aria Premier Launch cenas prognozi!

STAPL uz vietējām valūtām

Staked Aria Premier Launch (STAPL) tokenomika

Staked Aria Premier Launch (STAPL) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STAPL tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Kāda ir Staked Aria Premier Launch (STAPL) vērtība šodien?
Reāllaika STAPL cena USD ir 0.952776 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STAPL uz USD cena?
Pašreizējā STAPL uz USD cena ir $ 0.952776. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Staked Aria Premier Launch tirgus maksimums?
STAPL tirgus maksimums ir $ 8.04M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STAPL apjoms apgrozībā?
STAPL apjoms apgrozībā ir 8.44M USD.
Kāda bija STAPL vēsturiski augstākā cena?
STAPL sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.042 USD apmērā.
Kāda bija STAPL vēsturiski zemākā cena?
STAPL sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.871702 USD.
Kāds ir STAPL tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STAPL tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STAPL šogad kāps augstāk?
STAPL cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STAPL cenas prognozi dziļākai analīzei.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

