Reāllaika Stacy Staked XTZ cena šodien ir 0.543458 USD. Seko līdzi reāllaika STXTZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati STXTZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par STXTZ

STXTZ Cenas informācija

Kas ir STXTZ

STXTZ Tehniskais dokuments

STXTZ Oficiālā tīmekļa vietne

STXTZ Tokenomika

STXTZ Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Stacy Staked XTZ logotips

Stacy Staked XTZ Cena (STXTZ)

Nav sarakstā

1 STXTZ uz USD reāllaika cena:

$0.543689
$0.543689
-2.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:53:31 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.520133
$ 0.520133
24h zemākā
$ 0.563703
$ 0.563703
24h augstākā

$ 0.520133
$ 0.520133

$ 0.563703
$ 0.563703

$ 1.06
$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512

+3.67%

-2.07%

-14.53%

-14.53%

Stacy Staked XTZ (STXTZ) reāllaika cena ir $0.543458. Pēdējo 24 stundu laikā STXTZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.520133 līdz augstākajai $ 0.563703, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. STXTZ visu laiku augstākā cena ir $ 1.06, savukārt zemākā - $ 0.464512.

Īstermiņa veiktspējas ziņā STXTZ ir mainījies par +3.67% pēdējā stundā, par -2.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.53% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) tirgus informācija

$ 4.86M
$ 4.86M

--
--

$ 4.86M
$ 4.86M

8.96M
8.96M

8,955,232.316631
8,955,232.316631

Pašreizējais Stacy Staked XTZ tirgus maksimums ir $ 4.86M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. STXTZ apjoms apgrozībā ir 8.96M ar kopējo apjomu 8955232.316631. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 4.86M.

Stacy Staked XTZ (STXTZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Stacy Staked XTZ uz USD bija $ -0.0114923201360092.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Stacy Staked XTZ uz USD bija $ -0.1434869875.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Stacy Staked XTZ uz USD bija $ -0.2012278240.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Stacy Staked XTZ uz USD bija $ -0.258565811977095.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0114923201360092-2.07%
30 dienas$ -0.1434869875-26.40%
60 dienas$ -0.2012278240-37.02%
90 dienas$ -0.258565811977095-32.23%

Kas ir Stacy Staked XTZ (STXTZ)?

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Stacy Staked XTZ (STXTZ) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Stacy Staked XTZ cenas prognoze (USD)

Kāda būs Stacy Staked XTZ (STXTZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Stacy Staked XTZ (STXTZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Stacy Staked XTZ prognozes.

Apskati Stacy Staked XTZ cenas prognozi!

STXTZ uz vietējām valūtām

Stacy Staked XTZ (STXTZ) tokenomika

Stacy Staked XTZ (STXTZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par STXTZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Kāda ir Stacy Staked XTZ (STXTZ) vērtība šodien?
Reāllaika STXTZ cena USD ir 0.543458 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā STXTZ uz USD cena?
Pašreizējā STXTZ uz USD cena ir $ 0.543458. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Stacy Staked XTZ tirgus maksimums?
STXTZ tirgus maksimums ir $ 4.86M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir STXTZ apjoms apgrozībā?
STXTZ apjoms apgrozībā ir 8.96M USD.
Kāda bija STXTZ vēsturiski augstākā cena?
STXTZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.06 USD apmērā.
Kāda bija STXTZ vēsturiski zemākā cena?
STXTZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.464512 USD.
Kāds ir STXTZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu STXTZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai STXTZ šogad kāps augstāk?
STXTZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati STXTZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:53:31 (UTC+8)

Stacy Staked XTZ (STXTZ) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

