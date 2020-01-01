SQRBIT (SQRB) tokenomika
SQRBIT transforms real estate investing with tokenization, allowing fractional ownership in high-value residential, commercial, retail, and land properties. As an RWA platform, SQRBIT bridges the gap between traditional real estate and the digital asset world. Join the future of tokenized property investment with SQRBIT.
The global real estate market represents an immense $325 trillion dollars, and SQRBIT allows you to own fractional ownership in high-value residentials, commercial, stores and land properties.
You can easily buy and sell fractional ownership in our growing real estate portfolio through tokenization, enabling you to enjoy the benefits of ownership without any hassle.
Let's Tokenize Every Square Foot with SQRBIT!
SQRBIT (SQRB) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos SQRBIT (SQRB) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SQRBIT (SQRB) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SQRBIT (SQRB) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SQRB tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SQRB tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SQRB tokenomiku, uzzini SQRB tokena reāllaika cenu!
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SQRB? Mūsu SQRB cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
