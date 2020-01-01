Spunk (SPUNK) tokenomika

Spunk (SPUNK) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Spunk (SPUNK), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Spunk (SPUNK) informācija

Spunk Bot is a decentralized spot margin trading Telegram bot, built on Solana. Spunk is the utility token, to which all fees are converted within the bot. When users use Spunk Bot, it instantly converts into Spunk. If the user holds Spunk, the fees are charged in Spunk instead. Users can borrow collateral to trade low/mid-cap tokens on Solana. Users can borrow collateral to increase their position size while trading tokens on Solana.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://spunk.lol

Spunk (SPUNK) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Spunk (SPUNK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 3.06K
Kopējais apjoms:
$ 983.01M
Apjoms apgrozībā:
$ 876.16M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.44K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00433601
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Spunk (SPUNK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Spunk (SPUNK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SPUNK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SPUNK tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SPUNK tokenomiku, uzzini SPUNK tokena reāllaika cenu!

SPUNK cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPUNK? Mūsu SPUNK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.