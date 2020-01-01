Spring Staked SUI (SSUI) tokenomika

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Spring Staked SUI (SSUI), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Spring Staked SUI (SSUI) informācija

SpringSui is a Liquid Staking Token (LST) developed by Suilend, a defi super app on Sui.

It offers significant improvements over existing LSTs, most notably instant unstaking. Instant unstaking allows for infinite liquidity when unstaking, enhancing safety by reducing the risk of depegging. In the future, other teams will be able to deploy their own LSTs on the platform permissionlessly and at no cost using the SpringSui Standard.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://springsui.com/

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Spring Staked SUI (SSUI) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 29.75M
$ 29.75M$ 29.75M
Kopējais apjoms:
$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M
Apjoms apgrozībā:
$ 8.30M
$ 8.30M$ 8.30M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 29.75M
$ 29.75M$ 29.75M
Visu laiku augstākā cena:
$ 18.79
$ 18.79$ 18.79
Visu laiku zemākā cena:
$ 1.75
$ 1.75$ 1.75
Pašreizējā cena:
$ 3.58
$ 3.58$ 3.58

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Spring Staked SUI (SSUI) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SSUI tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SSUI tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SSUI tokenomiku, uzzini SSUI tokena reāllaika cenu!

SSUI cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SSUI? Mūsu SSUI cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.