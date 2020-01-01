Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika

Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sports Analyst AI (SPORT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Sports Analyst AI (SPORT) informācija

Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events!

The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://staicy.ai/
Tehniskais dokuments:
https://staicysport.gitbook.io/staicysport

Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 9.37K
Kopējais apjoms:
$ 21.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 20.86M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.43K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.06956
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00044965
Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SPORT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SPORT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SPORT tokenomiku, uzzini SPORT tokena reāllaika cenu!

SPORT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPORT? Mūsu SPORT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.