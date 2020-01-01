Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika
Sports Analyst AI (SPORT) informācija
Staicy Sport is an AI Agent created within the Creator.Bid ecosystem. Staicy is a cutting-edge AI model providing you with hyper-accurate insights, commentary & predictions on your favorite sporting events!
The sports betting industry has seen exponential growth in recent years, fueled by the rise of online betting platforms and increased accessibility. Despite this growth, many traditional betting models remain opaque, relying heavily on subjective analysis and outdated systems. AI Agent Staicy Sport addresses these challenges by introducing an innovative, AI-driven approach to sports betting.
Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Sports Analyst AI (SPORT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Sports Analyst AI (SPORT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SPORT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SPORT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SPORT tokenomiku, uzzini SPORT tokena reāllaika cenu!
SPORT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPORT? Mūsu SPORT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
