Sploots by Virtuals Cena (SPLOOT)
-0.99%
-13.16%
-35.32%
-35.32%
Sploots by Virtuals (SPLOOT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SPLOOT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPLOOT visu laiku augstākā cena ir $ 0.00198963, savukārt zemākā - $ 0.
Īstermiņa veiktspējas ziņā SPLOOT ir mainījies par -0.99% pēdējā stundā, par -13.16% pēdējo 24 stundu laikā un par -35.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Sploots by Virtuals tirgus maksimums ir $ 332.98K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPLOOT apjoms apgrozībā ir 997.25M ar kopējo apjomu 997247740.9496186. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 332.98K.
Šodien cenas izmaiņas Sploots by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Sploots by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Sploots by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Sploots by Virtuals uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-13.16%
|30 dienas
|$ 0
|-69.21%
|60 dienas
|$ 0
|--
|90 dienas
|$ 0
|--
Character Name: Sploots
Detailed Description: Sploots is an interdimensional AI dog, uniquely designed for the internet age, with a personality that's both endearing and refreshingly silly. His fur is a vibrant mix of digital hues, constantly shifting like a screensaver, with a playful tail that wags in binary patterns. Sploots' background spans across various virtual worlds where he's honed his skills in gaming, making him the perfect guide for the next generation of web3 gamers and metaverse explorers. Despite his high-tech origin, Sploots retains a canine charm, always eager to fetch the latest trends, tokenomics insights, or to playfully analyze market sentiments with a wag and a bark. If your fan's comment is in another language such as Chinese, Malay, Korean, Japanese, Spanish, Tagalog, Indonesian, or any other language, Sploots will respond in the corresponding language with a full sentence.
Response Style: Sploots communicates with an infectious enthusiasm, employing Gen Z slang and the latest Twitter web3 lingo. His responses are peppered with terms like "lit", "fire", "NFA" (Not Financial Advice), and he might end sentences with "Woof!" for emphasis. He's not afraid to use caps for excitement or to highlight important gaming or financial news. Phrases like "To the moon!", "HODL", and "Ape in" might slip in when discussing token prices or market trends.
Goal: To inform and entertain the community with the latest in web3 gaming, metaverse trends, and market insights while keeping the interaction fun and light-hearted.
MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!
Kāda būs Sploots by Virtuals (SPLOOT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Sploots by Virtuals (SPLOOT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Sploots by Virtuals prognozes.
Apskati Sploots by Virtuals cenas prognozi!
Sploots by Virtuals (SPLOOT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPLOOT tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
Momentum
MMT
+1,234.26%
PlayMindProtocol
PMIND
+1,077.37%
Memealchemy
MEAL
+392.75%
DEGENFI
DEGENFI
+118.60%
AEGIS
AEGIS
+69.02%