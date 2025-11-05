BiržaDEX+
Reāllaika SPLASH cena šodien ir 0.01452656 USD. Seko līdzi reāllaika SPLASH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPLASH cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPLASH

SPLASH Cenas informācija

Kas ir SPLASH

SPLASH Oficiālā tīmekļa vietne

SPLASH Tokenomika

SPLASH Cenas prognoze

SPLASH logotips

SPLASH Cena (SPLASH)

Nav sarakstā

1 SPLASH uz USD reāllaika cena:

$0.01452656
$0.01452656
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SPLASH (SPLASH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:58:59 (UTC+8)

SPLASH (SPLASH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051178
$ 0.051178$ 0.051178

$ 0.00494731
$ 0.00494731$ 0.00494731

--

--

+12.27%

+12.27%

SPLASH (SPLASH) reāllaika cena ir $0.01452656. Pēdējo 24 stundu laikā SPLASH tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPLASH visu laiku augstākā cena ir $ 0.051178, savukārt zemākā - $ 0.00494731.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPLASH ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par +12.27% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SPLASH (SPLASH) tirgus informācija

$ 145.26K
$ 145.26K$ 145.26K

--
----

$ 145.27K
$ 145.27K$ 145.27K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Pašreizējais SPLASH tirgus maksimums ir $ 145.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPLASH apjoms apgrozībā ir 10.00M ar kopējo apjomu 10000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 145.27K.

SPLASH (SPLASH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SPLASH uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SPLASH uz USD bija $ +0.0110046652.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SPLASH uz USD bija $ -0.0017554911.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SPLASH uz USD bija $ -0.013735962801546893.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ +0.0110046652+75.76%
60 dienas$ -0.0017554911-12.08%
90 dienas$ -0.013735962801546893-48.60%

Kas ir SPLASH (SPLASH)?

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SPLASH (SPLASH) resurss

Oficiālā interneta vietne

SPLASH cenas prognoze (USD)

Kāda būs SPLASH (SPLASH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SPLASH (SPLASH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SPLASH prognozes.

Apskati SPLASH cenas prognozi!

SPLASH uz vietējām valūtām

SPLASH (SPLASH) tokenomika

SPLASH (SPLASH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPLASH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SPLASH (SPLASH)

Kāda ir SPLASH (SPLASH) vērtība šodien?
Reāllaika SPLASH cena USD ir 0.01452656 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPLASH uz USD cena?
Pašreizējā SPLASH uz USD cena ir $ 0.01452656. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SPLASH tirgus maksimums?
SPLASH tirgus maksimums ir $ 145.26K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPLASH apjoms apgrozībā?
SPLASH apjoms apgrozībā ir 10.00M USD.
Kāda bija SPLASH vēsturiski augstākā cena?
SPLASH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.051178 USD apmērā.
Kāda bija SPLASH vēsturiski zemākā cena?
SPLASH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00494731 USD.
Kāds ir SPLASH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPLASH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPLASH šogad kāps augstāk?
SPLASH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPLASH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

