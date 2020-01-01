Spintria (SP) tokenomika
Spintria (SP) is a utility adult-token on the TON network created for anonymous and quick access to the content in the adult entertainment ecosystem. The adult industry faces numerous issues that limit its growth and safety.
Spintria offers an innovative solution that could change the game. Our token $SP and WEB-3 technologies will help overcome these challenges and create a safer, more profitable, and fairer ecosystem for all participants.
Security and Privacy
- Problem: Leakage of personal data and confidential information.
- Solution: The SP token is built on the TON blockchain, ensuring anonymity and transaction security.
Financial Barriers
- Problem: Limited access to traditional financial services.
- Solution: The introduction of cryptocurrency $SP and DeFi tools to simplify and reduce the cost of financial operations.
Censorship and Legal Restrictions
- Problem: Strict legal constraints and content censorship.
- Solution: Decentralized platforms utilizing the $SP token that are hard to censor.
Exploitation and Lack of Fair Compensation
- Problem: Unfair working conditions and low earnings.
- Solution: Transparent and fair reward systems using smart contracts based on $SP.
Monetization Challenges
- Problem: Difficulties in monetizing content.
- Solution: Use of $SP for direct and instant payments without intermediaries.
Lack of Innovation
- Problem: Insufficient technological innovation.
- Solution: Implementation of new technologies, such as NFTs and DeFi, utilizing $SP.
Stigmatization and Social Pressure
- Problem: Stigmatization and negative attitudes toward industry workers.
- Solution: Community support and educational initiatives funded through $SP.
Content Quality Issues
- Problem: Low-quality content.
- Solution: Introduction of quality standards and rating systems, supporting professional creators through $SP.
Market Access Issues
- Problem: Limited access to the global market.
- Solution: Decentralized platforms based on $SP to ensure global access.
Intellectual Property Protection Issues
- Problem: Piracy and illegal content distribution.
- Solution: Use of blockchain technologies to protect copyrights and track content distribution through $SP.
Spintria offers a comprehensive solution to all key issues within the adult industry. Our token $SP and WEB-3 technologies create a safe, fair, and innovative ecosystem that benefits both content creators and consumers. Join us and be a part of the revolution in the adult industry.
Spintria (SP) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Spintria (SP) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Spintria (SP) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Spintria (SP) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SP tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SP tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SP tokenomiku, uzzini SP tokena reāllaika cenu!
SP cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SP? Mūsu SP cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
