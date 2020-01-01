Speculation (SPECU) tokenomika

Speculation (SPECU) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Speculation (SPECU), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Speculation (SPECU) informācija

Speculation is a meme-inspired cryptocurrency token that playfully acknowledges the speculative nature of cryptocurrency markets. Created by the AI Clanker on Farcaster, SPECU embraces the fundamental truth that market movements are driven by collective speculation and trader psychology. The project fosters discussions around trading behavior and market sentiment, serving as a practical experiment in how perceived value and market dynamics interact in the digital asset space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://speculation.art/

Speculation (SPECU) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Speculation (SPECU) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 47.17K
Kopējais apjoms:
$ 1.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 47.17K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.711783
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00769145
Pašreizējā cena:
$ 0.0471588
Speculation (SPECU) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Speculation (SPECU) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SPECU tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SPECU tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SPECU tokenomiku, uzzini SPECU tokena reāllaika cenu!

SPECU cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SPECU? Mūsu SPECU cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

mc_how_why_title
Atruna

