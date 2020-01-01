Spectral Sight (SIGHT) tokenomika

Spectral Sight (SIGHT) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Spectral Sight (SIGHT), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Spectral Sight (SIGHT) informācija

$SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of “spectral sight” an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://sightspectral.xyz/

Spectral Sight (SIGHT) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Spectral Sight (SIGHT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.41K
Kopējais apjoms:
$ 998.46M
Apjoms apgrozībā:
$ 998.46M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 14.41K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00115466
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Spectral Sight (SIGHT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Spectral Sight (SIGHT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SIGHT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SIGHT tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SIGHT tokenomiku, uzzini SIGHT tokena reāllaika cenu!

SIGHT cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SIGHT? Mūsu SIGHT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.