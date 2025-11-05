BiržaDEX+
Reāllaika Speak Ventures cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SPEAK uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPEAK cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPEAK

SPEAK Cenas informācija

Kas ir SPEAK

SPEAK Oficiālā tīmekļa vietne

SPEAK Tokenomika

SPEAK Cenas prognoze

Speak Ventures Cena (SPEAK)

Nav sarakstā

1 SPEAK uz USD reāllaika cena:

--
----
-5.60%1D
mexc
USD
Speak Ventures (SPEAK) Tiešsaistes cenu diagramma
Speak Ventures (SPEAK) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.22%

-5.62%

-62.12%

-62.12%

Speak Ventures (SPEAK) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SPEAK tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPEAK visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPEAK ir mainījies par -0.22% pēdējā stundā, par -5.62% pēdējo 24 stundu laikā un par -62.12% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Speak Ventures (SPEAK) tirgus informācija

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

--
----

$ 5.63K
$ 5.63K$ 5.63K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Speak Ventures tirgus maksimums ir $ 5.63K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPEAK apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 5.63K.

Speak Ventures (SPEAK) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Speak Ventures uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Speak Ventures uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Speak Ventures uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Speak Ventures uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.62%
30 dienas$ 0-90.47%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Speak Ventures (SPEAK)?

Speak Ventures develops tools for builders and traders, focusing on practical solutions that support activity in the Solana ecosystem. The expanding toolkit is designed to deliver utility across a wide range of onchain use cases, including token management and liquidity functions. As adoption increases, revenue generated from usage flows back into the ecosystem through structured $SPEAK token buybacks.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Speak Ventures (SPEAK) resurss

Oficiālā interneta vietne

Speak Ventures cenas prognoze (USD)

Kāda būs Speak Ventures (SPEAK) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Speak Ventures (SPEAK) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Speak Ventures prognozes.

Apskati Speak Ventures cenas prognozi!

SPEAK uz vietējām valūtām

Speak Ventures (SPEAK) tokenomika

Speak Ventures (SPEAK) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPEAK tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Speak Ventures (SPEAK)

Kāda ir Speak Ventures (SPEAK) vērtība šodien?
Reāllaika SPEAK cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPEAK uz USD cena?
Pašreizējā SPEAK uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Speak Ventures tirgus maksimums?
SPEAK tirgus maksimums ir $ 5.63K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPEAK apjoms apgrozībā?
SPEAK apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija SPEAK vēsturiski augstākā cena?
SPEAK sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SPEAK vēsturiski zemākā cena?
SPEAK sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SPEAK tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPEAK tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPEAK šogad kāps augstāk?
SPEAK cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPEAK cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

