SparkPoint (SRK) tokenomika
SparkPoint (SRK) informācija
What is SparkPoint (SRK)? SparkPoint, officially known as SparkPoint Technologies Inc., is a registered corporation in the Philippines under the Securities and Exchange Commission (SEC). Since its launch on October 5, 2018, SparkPoint has been at the forefront of blockchain innovation in the Philippines, leveraging cutting-edge technology to create practical solutions for a global audience.
Today, SparkPoint is driving the next wave of blockchain evolution by integrating artificial intelligence (AI) into its ecosystem. At the core of this vision is the SparkAgent AI Agents Launchpad platform, a groundbreaking initiative that combines the power of blockchain and AI to enable intelligent, automated services across various applications. This platform reflects SparkPoint’s commitment to advancing technology that empowers users and transforms industries.
SparkPoint’s journey began with an initial funding of just $50,000, which was used to develop and launch a diverse suite of blockchain-based products, including:
SparkPoint Wallet: A secure, user-friendly multi-cryptocurrency wallet. SparkLearn: An educational platform promoting blockchain and financial literacy. SparkPlay: Interactive games showcasing blockchain technology. SparkEarn: Incentive programs to encourage cryptocurrency adoption. SparkDeFi: Decentralized finance services aimed at financial inclusion.
These products lay the foundation for SparkPoint’s ambitious exploration of blockchain and AI, positioning the company as a pioneer in developing scalable, next-generation solutions.
SparkPoint (SRK) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos SparkPoint (SRK) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
SparkPoint (SRK) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
SparkPoint (SRK) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais SRK tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu SRK tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti SRK tokenomiku, uzzini SRK tokena reāllaika cenu!
SRK cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas SRK? Mūsu SRK cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.