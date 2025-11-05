BiržaDEX+
Reāllaika SPACEDOGE cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika SPDG uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPDG cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPDG

SPDG Cenas informācija

Kas ir SPDG

SPDG Oficiālā tīmekļa vietne

SPDG Tokenomika

SPDG Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SPACEDOGE logotips

SPACEDOGE Cena (SPDG)

Nav sarakstā

1 SPDG uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SPACEDOGE (SPDG) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:58:16 (UTC+8)

SPACEDOGE (SPDG) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.85%

-10.57%

-36.82%

-36.82%

SPACEDOGE (SPDG) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā SPDG tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPDG visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPDG ir mainījies par -1.85% pēdējā stundā, par -10.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.82% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SPACEDOGE (SPDG) tirgus informācija

$ 170.23K
$ 170.23K$ 170.23K

--
----

$ 170.23K
$ 170.23K$ 170.23K

49.30B
49.30B 49.30B

49,302,458,046.51511
49,302,458,046.51511 49,302,458,046.51511

Pašreizējais SPACEDOGE tirgus maksimums ir $ 170.23K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPDG apjoms apgrozībā ir 49.30B ar kopējo apjomu 49302458046.51511. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 170.23K.

SPACEDOGE (SPDG) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SPACEDOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SPACEDOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SPACEDOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SPACEDOGE uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.57%
30 dienas$ 0-29.33%
60 dienas$ 0-62.52%
90 dienas$ 0--

Kas ir SPACEDOGE (SPDG)?

$SPDG is powered by real people, not shadows. We’re a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people.

SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way.

SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power.

Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space.

SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SPACEDOGE (SPDG) resurss

Oficiālā interneta vietne

SPACEDOGE cenas prognoze (USD)

Kāda būs SPACEDOGE (SPDG) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SPACEDOGE (SPDG) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SPACEDOGE prognozes.

Apskati SPACEDOGE cenas prognozi!

SPDG uz vietējām valūtām

SPACEDOGE (SPDG) tokenomika

SPACEDOGE (SPDG) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPDG tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SPACEDOGE (SPDG)

Kāda ir SPACEDOGE (SPDG) vērtība šodien?
Reāllaika SPDG cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPDG uz USD cena?
Pašreizējā SPDG uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SPACEDOGE tirgus maksimums?
SPDG tirgus maksimums ir $ 170.23K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPDG apjoms apgrozībā?
SPDG apjoms apgrozībā ir 49.30B USD.
Kāda bija SPDG vēsturiski augstākā cena?
SPDG sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija SPDG vēsturiski zemākā cena?
SPDG sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir SPDG tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPDG tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPDG šogad kāps augstāk?
SPDG cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPDG cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:58:16 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

