BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika SoulPeg USD cena šodien ir 1.003 USD. Seko līdzi reāllaika SPUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPUSD cenas tendenci MEXC.Reāllaika SoulPeg USD cena šodien ir 1.003 USD. Seko līdzi reāllaika SPUSD uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SPUSD cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SPUSD

SPUSD Cenas informācija

Kas ir SPUSD

SPUSD Tehniskais dokuments

SPUSD Oficiālā tīmekļa vietne

SPUSD Tokenomika

SPUSD Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SoulPeg USD logotips

SoulPeg USD Cena (SPUSD)

Nav sarakstā

1 SPUSD uz USD reāllaika cena:

$1.003
$1.003$1.003
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SoulPeg USD (SPUSD) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:58:02 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.996977
$ 0.996977$ 0.996977
24h zemākā
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24h augstākā

$ 0.996977
$ 0.996977$ 0.996977

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.014
$ 1.014$ 1.014

$ 0.97149
$ 0.97149$ 0.97149

--

-0.00%

+0.25%

+0.25%

SoulPeg USD (SPUSD) reāllaika cena ir $1.003. Pēdējo 24 stundu laikā SPUSD tika tirgots robežās no zemākās $ 0.996977 līdz augstākajai $ 1.003, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SPUSD visu laiku augstākā cena ir $ 1.014, savukārt zemākā - $ 0.97149.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SPUSD ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -0.00% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.25% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SoulPeg USD (SPUSD) tirgus informācija

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

2.22M
2.22M 2.22M

2,218,295.114624071
2,218,295.114624071 2,218,295.114624071

Pašreizējais SoulPeg USD tirgus maksimums ir $ 2.22M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SPUSD apjoms apgrozībā ir 2.22M ar kopējo apjomu 2218295.114624071. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.22M.

SoulPeg USD (SPUSD) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SoulPeg USD uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SoulPeg USD uz USD bija $ -0.0005163444.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SoulPeg USD uz USD bija $ +0.0045383744.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SoulPeg USD uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.00%
30 dienas$ -0.0005163444-0.05%
60 dienas$ +0.0045383744+0.45%
90 dienas$ 0--

Kas ir SoulPeg USD (SPUSD)?

SoulPeg USD (SPUSD) is a BEP-20 stablecoin wrapper for the non-transferable sUSDC deposit token. Users mint SPUSD by wrapping sUSDC and can always unwrap back to sUSDC; on redeem, SPUSD is burned. The $1 target is maintained on-chain by a simple market-making bot that trades the SPUSD/USDC v2 pool on PancakeSwap and by reserves deployed in transparent lending strategies (currently Venus). Contracts are verified on BscScan, liquidity is partially time-locked via PinkLock, and all docs/code are public.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SoulPeg USD cenas prognoze (USD)

Kāda būs SoulPeg USD (SPUSD) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SoulPeg USD (SPUSD) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SoulPeg USD prognozes.

Apskati SoulPeg USD cenas prognozi!

SPUSD uz vietējām valūtām

SoulPeg USD (SPUSD) tokenomika

SoulPeg USD (SPUSD) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SPUSD tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SoulPeg USD (SPUSD)

Kāda ir SoulPeg USD (SPUSD) vērtība šodien?
Reāllaika SPUSD cena USD ir 1.003 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SPUSD uz USD cena?
Pašreizējā SPUSD uz USD cena ir $ 1.003. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SoulPeg USD tirgus maksimums?
SPUSD tirgus maksimums ir $ 2.22M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SPUSD apjoms apgrozībā?
SPUSD apjoms apgrozībā ir 2.22M USD.
Kāda bija SPUSD vēsturiski augstākā cena?
SPUSD sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1.014 USD apmērā.
Kāda bija SPUSD vēsturiski zemākā cena?
SPUSD sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.97149 USD.
Kāds ir SPUSD tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SPUSD tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SPUSD šogad kāps augstāk?
SPUSD cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SPUSD cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:58:02 (UTC+8)

SoulPeg USD (SPUSD) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,602.89
$100,602.89$100,602.89

-2.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.01
$3,245.01$3,245.01

-7.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.59
$153.59$153.59

-4.88%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1810
$2.1810$2.1810

-4.43%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,602.89
$100,602.89$100,602.89

-2.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,245.01
$3,245.01$3,245.01

-7.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.59
$153.59$153.59

-4.88%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1810
$2.1810$2.1810

-4.43%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16119
$0.16119$0.16119

-1.67%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.19000
$0.19000$0.19000

+1,138.59%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0202
$2.0202$2.0202

+1,246.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000188
$0.000000000188$0.000000000188

+118.60%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000693
$0.0000693$0.0000693

+69.02%