Reāllaika Soul Graph cena šodien ir 0.00352052 USD. Seko līdzi reāllaika GRPH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GRPH cenas tendenci MEXC.

Soul Graph Cena (GRPH)

1 GRPH uz USD reāllaika cena:

$0.0035345
$0.0035345$0.0035345
+11.10%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Soul Graph (GRPH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:55 (UTC+8)

Soul Graph (GRPH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0029812
$ 0.0029812$ 0.0029812
24h zemākā
$ 0.00359661
$ 0.00359661$ 0.00359661
24h augstākā

$ 0.0029812
$ 0.0029812$ 0.0029812

$ 0.00359661
$ 0.00359661$ 0.00359661

$ 0.064363
$ 0.064363$ 0.064363

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

+10.70%

+219.43%

+219.43%

Soul Graph (GRPH) reāllaika cena ir $0.00352052. Pēdējo 24 stundu laikā GRPH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0029812 līdz augstākajai $ 0.00359661, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GRPH visu laiku augstākā cena ir $ 0.064363, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GRPH ir mainījies par -0.73% pēdējā stundā, par +10.70% pēdējo 24 stundu laikā un par +219.43% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Soul Graph (GRPH) tirgus informācija

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

--
----

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

999.89M
999.89M 999.89M

999,894,803.000632
999,894,803.000632 999,894,803.000632

Pašreizējais Soul Graph tirgus maksimums ir $ 3.52M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GRPH apjoms apgrozībā ir 999.89M ar kopējo apjomu 999894803.000632. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 3.52M.

Soul Graph (GRPH) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Soul Graph uz USD bija $ +0.00034018.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Soul Graph uz USD bija $ +0.0045622735.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Soul Graph uz USD bija $ +0.0024842496.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Soul Graph uz USD bija $ +0.000277068733110958.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00034018+10.70%
30 dienas$ +0.0045622735+129.59%
60 dienas$ +0.0024842496+70.56%
90 dienas$ +0.000277068733110958+8.54%

Kas ir Soul Graph (GRPH)?

Soulgraph is building open source tools & providing infrastructure for developers to give their agents a rich & evolving personality, user bound persistent memory, and real time voice to voice communication. Soulgraph is the shared infrastructure to be used by agents deployed with ElizaOS, Zerepy, Arc, and any future agentic frameworks. Soulgraph makes agents become memorable characters - the kind you want to interact with again and again.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Soul Graph cenas prognoze (USD)

Kāda būs Soul Graph (GRPH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Soul Graph (GRPH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Soul Graph prognozes.

Apskati Soul Graph cenas prognozi!

GRPH uz vietējām valūtām

Soul Graph (GRPH) tokenomika

Soul Graph (GRPH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GRPH tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Soul Graph (GRPH)

Kāda ir Soul Graph (GRPH) vērtība šodien?
Reāllaika GRPH cena USD ir 0.00352052 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GRPH uz USD cena?
Pašreizējā GRPH uz USD cena ir $ 0.00352052. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Soul Graph tirgus maksimums?
GRPH tirgus maksimums ir $ 3.52M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GRPH apjoms apgrozībā?
GRPH apjoms apgrozībā ir 999.89M USD.
Kāda bija GRPH vēsturiski augstākā cena?
GRPH sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.064363 USD apmērā.
Kāda bija GRPH vēsturiski zemākā cena?
GRPH sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GRPH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GRPH tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GRPH šogad kāps augstāk?
GRPH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GRPH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:57:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

