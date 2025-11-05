BiržaDEX+
Reāllaika SOSANA cena šodien ir 0.197893 USD. Seko līdzi reāllaika SOSANA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SOSANA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SOSANA

SOSANA Cenas informācija

Kas ir SOSANA

SOSANA Oficiālā tīmekļa vietne

SOSANA Tokenomika

SOSANA Cenas prognoze

SOSANA logotips

SOSANA Cena (SOSANA)

Nav sarakstā

1 SOSANA uz USD reāllaika cena:

$0.197893
$0.197893$0.197893
-4.80%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
SOSANA (SOSANA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:52:54 (UTC+8)

SOSANA (SOSANA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.174433
$ 0.174433$ 0.174433
24h zemākā
$ 0.21262
$ 0.21262$ 0.21262
24h augstākā

$ 0.174433
$ 0.174433$ 0.174433

$ 0.21262
$ 0.21262$ 0.21262

$ 0.496509
$ 0.496509$ 0.496509

$ 0.160209
$ 0.160209$ 0.160209

+3.68%

-4.82%

-12.83%

-12.83%

SOSANA (SOSANA) reāllaika cena ir $0.197893. Pēdējo 24 stundu laikā SOSANA tika tirgots robežās no zemākās $ 0.174433 līdz augstākajai $ 0.21262, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SOSANA visu laiku augstākā cena ir $ 0.496509, savukārt zemākā - $ 0.160209.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SOSANA ir mainījies par +3.68% pēdējā stundā, par -4.82% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SOSANA (SOSANA) tirgus informācija

$ 17.59M
$ 17.59M$ 17.59M

--
----

$ 17.59M
$ 17.59M$ 17.59M

88.89M
88.89M 88.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Pašreizējais SOSANA tirgus maksimums ir $ 17.59M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. SOSANA apjoms apgrozībā ir 88.89M ar kopējo apjomu 88888888.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.59M.

SOSANA (SOSANA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas SOSANA uz USD bija $ -0.0100413987398909.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas SOSANA uz USD bija $ -0.0864269576.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas SOSANA uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas SOSANA uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0100413987398909-4.82%
30 dienas$ -0.0864269576-43.67%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir SOSANA (SOSANA)?

Where Degen Meets Discipline Powered by Solana. Driven by trust. Secured by code. SOSANA is a meme-powered token with real utility — built for degens, skeptics, newcomers, and seasoned builders alike. It runs on the Solana blockchain, but it’s powered by something bigger: trust. This isn’t just another meme token. It’s a full-stack ecosystem designed to protect its own — with smart contract–enforced accountability, wallet-based rewards, and real tools for learning, discovering, and participating in crypto safely

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

SOSANA (SOSANA) resurss

Oficiālā interneta vietne

SOSANA cenas prognoze (USD)

Kāda būs SOSANA (SOSANA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SOSANA (SOSANA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SOSANA prognozes.

Apskati SOSANA cenas prognozi!

SOSANA uz vietējām valūtām

SOSANA (SOSANA) tokenomika

SOSANA (SOSANA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SOSANA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par SOSANA (SOSANA)

Kāda ir SOSANA (SOSANA) vērtība šodien?
Reāllaika SOSANA cena USD ir 0.197893 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SOSANA uz USD cena?
Pašreizējā SOSANA uz USD cena ir $ 0.197893. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SOSANA tirgus maksimums?
SOSANA tirgus maksimums ir $ 17.59M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SOSANA apjoms apgrozībā?
SOSANA apjoms apgrozībā ir 88.89M USD.
Kāda bija SOSANA vēsturiski augstākā cena?
SOSANA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.496509 USD apmērā.
Kāda bija SOSANA vēsturiski zemākā cena?
SOSANA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.160209 USD.
Kāds ir SOSANA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SOSANA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai SOSANA šogad kāps augstāk?
SOSANA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SOSANA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:52:54 (UTC+8)

SOSANA (SOSANA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

