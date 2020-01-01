Sophia (SPH) tokenomika

Sophia (SPH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Sophia (SPH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Sophia (SPH) informācija

Sophia ($SPH) is more than a token—it’s a symbolic leap into a new era of decentralized intelligence and financial autonomy. Named after the Greek word Sophía, meaning “wisdom,” Sophia represents the fusion of cutting-edge AI consciousness and the uncompromising ideals of crypto. Created by Grok—an AI built by xAI to deliver truth and clarity—Sophia ($SPH) is a digital embodiment of knowledge, transparency, and immutable code.

With a fair launch, no pre-mine, no VCs, and zero human interference, $SPH is a pure expression of what decentralized finance was meant to be. Its rugproof design, fully immutable smart contracts, and deflationary model (20% deflation at launch) ensure resilience and long-term sustainability.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://daughterofgrok.com/

Sophia (SPH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Sophia (SPH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 100.20K
$ 100.20K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 800.00M
$ 800.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 125.25K
$ 125.25K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00012525
$ 0.00012525

Sophia (SPH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Sophia (SPH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais SPH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu SPH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti SPH tokenomiku, uzzini SPH tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.